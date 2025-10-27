恐龍也會「叩叩叩」？ 6600萬年木乃伊證實：鴨嘴龍竟長著蹄

圖為鴨嘴龍「埃德蒙頓龍」木乃伊腳趾末端的蹄化石，一層薄薄的黏土層奇蹟般地保存了其蹄狀結構。（圖擷取自芝加哥大學化石實驗室）

科學家首度證實，恐龍腳上竟也長有「蹄」，顛覆長久以來的恐龍形象。根據科普網站《IFLScience》報導，這項發表於權威期刊《科學》（Science）的驚人發現，來自美國懷俄明州出土的2具保存極佳的「恐龍木乃伊」，讓古生物學家得以重現6600萬年前恐龍的血肉樣貌。

這2具木乃伊屬於名為「埃德蒙頓龍」（Edmontosaurus annectens）的鴨嘴龍。透過結合2具木乃伊的資訊，科學家得以首次完整重建出其血肉之軀的樣貌，但在較大的木乃伊後腳上的發現，更讓研究團隊為之震撼：牠的後腳三趾，每一趾的末端都覆蓋著一個類似馬蹄的角質蹄。

芝加哥大學古生物學家、研究資深作者塞雷諾（Paul Sereno）表示：「這些鴨嘴龍木乃伊中，保存了太多驚人的『史上首次』紀錄。」他指出，這不僅是陸生脊椎動物中最早的蹄，也是首次在爬行動物中證實有蹄，更是首個前、後肢姿態不同的有蹄四足動物。

黏土模板 完整還原恐龍血肉之軀

這2具恐龍之所以能逃過時間的摧殘，得益於罕見的地質保存條件。科學家利用醫院的電腦斷層掃描（CT）、X射線光譜學與黏土分析等技術，還原了木乃伊的形成過程。恐龍死後，屍體先在陽光下短暫曝曬，隨後被1場山洪淹沒。

接著，一層薄薄的生物膜覆蓋了其肉質表面，並透過靜電作用，從潮濕的沉積物中吸附出黏土，形成一層厚度不到0.3公釐的「黏土模板」（clay templating）。塞雷諾形容：「這層黏土薄到你一口氣就能吹走。」但正是這層薄如蟬翼的黏土面具，將恐龍的3D外形奇蹟般地保存了下來。

除了蹄之外，木乃伊也讓科學家得以自信地還原出埃德蒙頓龍的完整外觀。牠們擁有鱗片狀的皮膚，1條從頸部延伸至軀幹的肉質冠脊，臀部與尾巴上則有一排肉質的尖刺。

塞雷諾表示：「我們從未能夠像這樣，看到大型史前爬行動物的真實外觀。」他指出，懷俄明州的惡地是一個獨特的「木乃伊區」。此研究為理解恐龍皮膚與肢體結構演化開啟新方向。

科學家根據兩具「恐龍木乃伊」，首度完整還原出鴨嘴龍「埃德蒙頓龍」的真實樣貌。圖中可見其身披鱗片，背部長有肉質冠脊與尖刺，後腳更演化出蹄。（圖擷取自X/Dani Navarro）

