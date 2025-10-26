澳洲雄海豚戴「海綿假髮」追妹子 科學家：這是牠們的定情花束

澳洲雄性駝背海豚被觀察到將海綿頂在頭上（圖）。科學家指出，這並非意外，而是牠們用來吸引雌性的求偶行為，功能類似人類贈送的花束。（圖：西澳生物多樣性、保育與景點部）

為了討好心儀的對象，男士們可能會送上一束鮮花；但在澳洲北海岸的蔚藍大海中，雄性澳洲駝背海豚（Sousa sahulensis）的求愛手法，顯然更具創意。科學家近日觀察到，這些聰明的雄海豚竟會刻意將天然海綿頂在頭上，宛如戴上一頂獨特的「假髮」，而這一切，都是為了贏得芳心。

根據科學網站《IFLScience》報導，西澳生物多樣性、保育與景點部（DBCA）的資深研究科學家勞迪諾（Holly Raudino）指出，這些海綿「形狀、大小、顏色各異」，顯示雄海豚可能經過精心挑選。乍看之下，人們或許會以為這只是海豚在海中玩耍時，不小心讓海綿黏在頭上，但研究人員強調，這頂不尋常的「頭飾」絕對是刻意為之。

請繼續往下閱讀...

DBCA在社群媒體上幽默地寫道：「儘管看起來像戴著假髮的大律師，但這些澳洲駝背海豚並非準備上法庭，牠們的海綿假髮是為了給女士們留下深刻印象！雄海豚將海綿頂在頭上，作為獻給雌性的『求愛禮物』，有點像人類送上一束鮮花。」

動物界的奇特時尚：虎鯨也曾頭戴死鮭魚

事實上，澳洲駝背海豚並非唯一會配戴異常「頭飾」的海洋哺乳動物。早在1987年夏天，居住在普吉特海灣（Puget Sound）的虎鯨（殺人鯨）群體中，便曾出現一股短暫的流行風潮，將死掉的鮭魚頂在頭上。這個獨特的行為在持續了約5、6週後便神秘消失，卻又在時隔37年後的去年11月再度重現。這些奇特的行為，或許也反映了海洋哺乳類動物獨特的社交文化。

此次研究的主角澳洲駝背海豚，是在2014年才被正式確認為獨立物種。目前，牠們已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「易危」（vulnerable）等級，成熟個體數量不足1萬隻，且仍在持續下降中。這項新行為的發現，也再次提醒人類，必須加倍珍惜這些充滿靈性的海洋鄰居。

去年有美國民眾目睹，一隻野生虎鯨竟「頭戴死鮭魚帽」（salmon hats）浮出水面，據專家透露，該行為是37年前虎鯨們的奇妙流行。（圖：@SilfurVT 社群平台「X」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法