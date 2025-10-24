為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    南投竟歸台中管？寄封信要8千元！ 網嚇傻

    2025/10/24 10:20 記者劉濱銓／南投報導
    南投縣文化資產學會理事長梁志忠，分享早期台灣郵票、信封，揭開南投在建縣之前，是屬於台中縣的南投區。（梁志忠提供）

    南投縣文化資產學會理事長梁志忠，分享早期台灣郵票、信封，揭開南投在建縣之前，是屬於台中縣的南投區。（梁志忠提供）

    南投縣文化資產學會理事長梁志忠，近日分享早年台灣的舊信封，信封上的收件地竟是「台中縣南投區」，郵資則高達8000元，讓網友嚇傻，他解釋，1949年（民國38年）南投還隸屬台中縣，因通膨失控，新台幣1元換舊台幣4萬元，才會出現寄封信就要8000元郵資。

    致力蒐集台灣早期文獻、文物，並打造「南投故事館」的梁志忠表示，南投縣在1949年還未建縣，當時是台中縣轄下的南投區，因此草屯鎮也是屬於台中縣。

    梁志忠說，1949年因物價指數崩盤，通貨膨脹失控，買1顆雞蛋要5000元，同年6月15日政府實施新台幣1元換舊台幣4萬元，這封信便是在當時的過渡時期10月份，從台北市寄到台中縣南投區，信封貼著2張3000元，2張1000元的舊郵票，總共8000元，讓人感到不可思議。

    梁也說，當時貨幣已全面換成新台幣，但郵票因改版不及，過渡時期便在舊郵票的面額上，加蓋印章改成其他票面價格因應，透過老信封、舊郵票，可一窺當時的時空背景。

    台灣1949年因通膨失控，在新台幣1元換舊台幣4萬元的時代，從台北市寄信到台中縣南投區就要8000元郵資。（梁志忠提供）

    台灣1949年因通膨失控，在新台幣1元換舊台幣4萬元的時代，從台北市寄信到台中縣南投區就要8000元郵資。（梁志忠提供）

