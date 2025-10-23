夏威夷披薩不再有罪！外送員帶披薩穿越梵諦岡「赦免之門」

「達美樂」派員工拿著一份夏威夷披薩，穿越梵諦岡每25年才會開啟一次的聖彼得大教堂聖門。（取自達美樂德國YT）

加入了鳳梨的「夏威夷披薩」一直被網友戲稱為「邪教」，在披薩發源地義大利當地更遭人唾棄。不過，國際連鎖披薩「達美樂」日前派員工拿著一份夏威夷披薩，穿越梵諦岡每25年才會開啟一次的聖彼得大教堂聖門─據說穿越這扇門的人的一切罪孽都會被赦免。官方還聲稱，現在享用夏威夷披薩不再是一種罪行。

綜合外媒報導，「赦免鳳梨披薩」的行銷活動廣告由德國達美樂拍攝，影片中，達美樂的員工帶著這款爭議十足的披薩進入聖門，將長期被視為「有罪」的夏威夷披薩象徵性地洗去了所有「罪孽」。這一舉動立刻引起了全球關注，在義大利和其他披薩愛好者中引發熱烈討論。

達美樂希望這個幽默的行銷，能與那些將「披薩上加鳳梨」視為罪行的人達成和解。德國達美樂的行銷總監邁爾（Matthias Maier）說，「我們知道把鳳梨放在披薩上，讓全世界有兩派分岐，且在披薩發源地，這幾乎被視為犯了美食上的罪行。通過帶著披薩走過聖門的舉動，代表我們想帶著微笑請求寬恕，並傳遞出品味也可以是包容與寬容的一種表現。」

聖彼得大教堂的聖門每25年才開一次，對於許多信徒來說，這是一扇能夠帶來神聖寬恕的門。達美樂通過這個富有創意的行銷手法，不僅讓夏威夷披薩擁有了被「赦免」的象徵，也讓全世界的披薩愛好者能重新思考這件事。

這場活動成功吸引了大量媒體關注，透過幽默的方式傳遞了包容、尊重及對多樣性的開放態度。達美樂也指出，從這天起，夏威夷披薩再也不會被視為一種罪行。

