為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    中國「30年老公廁變咖啡店」 未開業就被貼封條禁營業 掀起熱議

    2025/10/23 18:36 即時新聞／綜合報導
    中國甘肅一間30年老公廁近日被改裝成咖啡店，引發廣泛討論。（本報合成，擷取自微博）

    中國甘肅一間30年老公廁近日被改裝成咖啡店，引發廣泛討論。（本報合成，擷取自微博）

    中國甘肅省一間由30年老公廁改建而成的咖啡店，還沒正式營業就被貼上封條，隨即引發廣泛討論，不少人笑說「難道是因為前身是公廁，才讓它關門嗎？」

    綜合中媒報導，這間咖啡店位於甘肅慶陽市正寧縣，該建築原是當地使用逾30年的公共廁所與洗浴中心，近來耗費1個月時間改裝成兩層樓的咖啡館，沒想到卻被貼上封條要求關閉。網友嘲諷地說「誰會喝公廁裡的咖啡」、「30年陳釀咖啡」、「「公廁被改成咖啡廳，這個味道是不是也變了」，也有人好奇為何能順利開張，又為何突然被封。

    當地居民表示，這棟樓位於縣城中心地帶，「小時候這裡是公廁，二樓是洗浴中心，後來荒廢好幾年，最近才看到改成咖啡店。」他指出，裝修工程為期1個月，還沒正式營業。多位居民也證實，原址確為公用衛生設施，直到近期才出現商業用途。

    對此，正寧縣城管局人員回應，該建築土地與建設均由政府提供，性質屬於「市政公廁設施」，依規不得改變用途，但經營者因之前與政府的合約糾紛，擅自拆除原有廁位設施，將原有用途改為商用空間，城管局只好依法封停該店。

    該名人員強調，若有改建或用途變更需求，業者應事先向主管單位申請並取得規劃許可，「這間店未走程序，屬於違法改建，依法查封是必要的。」消息曝光後引發熱議，不少網友心疼老闆並留言表示，「裝潢全都打水漂了」、「都還沒正式營業耶」、「這下可賠大了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播