中國「30年老公廁變咖啡店」 未開業就被貼封條禁營業 掀起熱議

中國甘肅一間30年老公廁近日被改裝成咖啡店，引發廣泛討論。（本報合成，擷取自微博）

中國甘肅省一間由30年老公廁改建而成的咖啡店，還沒正式營業就被貼上封條，隨即引發廣泛討論，不少人笑說「難道是因為前身是公廁，才讓它關門嗎？」

綜合中媒報導，這間咖啡店位於甘肅慶陽市正寧縣，該建築原是當地使用逾30年的公共廁所與洗浴中心，近來耗費1個月時間改裝成兩層樓的咖啡館，沒想到卻被貼上封條要求關閉。網友嘲諷地說「誰會喝公廁裡的咖啡」、「30年陳釀咖啡」、「「公廁被改成咖啡廳，這個味道是不是也變了」，也有人好奇為何能順利開張，又為何突然被封。

請繼續往下閱讀...

當地居民表示，這棟樓位於縣城中心地帶，「小時候這裡是公廁，二樓是洗浴中心，後來荒廢好幾年，最近才看到改成咖啡店。」他指出，裝修工程為期1個月，還沒正式營業。多位居民也證實，原址確為公用衛生設施，直到近期才出現商業用途。

對此，正寧縣城管局人員回應，該建築土地與建設均由政府提供，性質屬於「市政公廁設施」，依規不得改變用途，但經營者因之前與政府的合約糾紛，擅自拆除原有廁位設施，將原有用途改為商用空間，城管局只好依法封停該店。

該名人員強調，若有改建或用途變更需求，業者應事先向主管單位申請並取得規劃許可，「這間店未走程序，屬於違法改建，依法查封是必要的。」消息曝光後引發熱議，不少網友心疼老闆並留言表示，「裝潢全都打水漂了」、「都還沒正式營業耶」、「這下可賠大了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法