    首頁 > 蒐奇

    營養午餐爽吃「整隻松葉蟹」 日本小學生嗨翻︰很高興出生射水市！

    2025/10/23 15:07 即時新聞／綜合報導
    位於日本富山縣射水市的所有小學，自2003年開始，每年一到10月營養午餐就能吃到整隻肥美的松葉蟹。（圖擷取自@knb_news 社群平台「X」）

    位於日本富山縣射水市的所有小學，自2003年開始，每年一到10月營養午餐就能吃到整隻肥美的松葉蟹。（圖擷取自@knb_news 社群平台「X」）

    隨著秋季來臨，位於日本富山縣射水市的所有小學，營養午餐菜色出現一道令人羨慕的秋季美食，也就是由當地漁民捕獲、新鮮肥美又巨大的「整隻紅松葉蟹」（ベニズワイガニ），令學童開心地大快朵頤。校方表示，這是個傳統，從2003年開始，政府與漁業協會合作，希望讓孩子們吃得開心的同時，也能更加認識當地飲食文化。

    綜合日媒報導，射水市內的14所公立小學的6年級學童，從本月下旬至11月11日前，每日營養午餐都能吃到使用鹽水烹煮，被暱稱「螃蟹午餐」（カニ給食）的餐點。根據當地媒體《富山新聞》報導指出，這是舊新湊市時代起，每年與新湊漁業協會特別合作的活動，旨在讓學生們可以多加關注、了解當地的自然生態和飲食文化。

    另外，《富山新聞》還在21日前往射水市的新湊放生津小學，採訪校內61名學生，這些學童帶著歡笑聲，愉快享受前一日捕撈上岸的松葉蟹，「很少有這種機會在午餐吃蟹」、「富山縣的蟹特別甜，非常好吃」、「真的很好吃，我很高興出生在射水市」、「蟹肉很大，和蟹黃一起吃特別好吃，希望全國的人都能吃到」。

    新湊放生津小學教育長金谷真指出，希望孩子長大後還能記住這種味道，並為自己的家鄉感到驕傲。新湊漁業協會的鹽谷俊之組長則表示，「希望大家也能關注我們在挺過石川地震後，依然堅持出海捕魚的精神。」

