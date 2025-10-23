為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    黑猩猩沒有人權 美法院裁定：須留在動物園

    2025/10/23 12:34 即時新聞／綜合報導
    雖然黑猩猩是智商極高的靈長類動物，美國法院判決牠們依然沒有人權；示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    即便黑猩猩是智商極高的靈長類動物，牠們依然只是動物。美國密西根州法院有非人類權力計畫律師在本月14日辯稱，「法院應該裁定黑猩猩是否享有跟人類相同的自由權利」，17日被法院駁回，意味者動物園不用再為飼養黑猩猩辯護，黑猩猩仍被視為動物園的財產。

    紐約時報》報導，事件起源於2023年，非人類權力計畫向法院提起訴訟，稱華萊士的德揚家庭動物園（DeYoung Family Zoo）中的黑猩猩應被視為自主的生物或個體，其被動物園圈養需要有合理的解釋，他們希望看到這些黑猩猩能被放回自然保護區。

    非人類權力計畫向法院遞交了英國靈長類行為學家珍古德（Jane Goodall）的聲明，稱黑猩猩事具有複雜認知能力和社交網路的自主生物，然而法官駁回這項申訴，稱黑猩猩非人類，該組織提起上訴。

    本案裁決法官之一斯瓦茨爾 （Brock Swartzle）質疑，生物的自主行動能力是否足以保障其自由權？因為人類之所以能成為「社會契約」的一部分，是以放棄某些自由來換取權利，並舉例「如果法庭內有5頭大象或5隻黑猩猩，不確定牠們是否會像其他人一樣乖乖坐著」。

