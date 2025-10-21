布丁狗身體秘密大公開 一票人緊盯「1位置」壞笑歪樓

日本三麗鷗昨（20日）公開布丁狗身體地圖，布丁狗喜歡被人摸摸的部位一目了然。（圖擷取自@purin_sanrio 社群平台「X」）

來自日本三麗鷗（サンリオ）旗下的人氣角色「布丁狗」（ポムポムプリン），有著金黃色的圓滾滾身體、頭上戴著一頂棕色貝雷帽，外型完美呈現布丁與黃金獵犬元素，可愛萌樣擄獲無數粉絲的心。近日三麗鷗公開布丁狗喜歡被人觸摸的部位，吸引超過1800多萬人次朝聖，還出現一連串爆笑歪樓留言。

據了解，三麗鷗昨（20日）在布丁狗官方社群平台X（前Twitter）帳號分享一張地圖，只見布丁狗被從頭到腳，一共被劃分了9個區域，根據三麗鷗的描述，這些區域上面寫的字句，代表布丁狗被人觸到該部位時的反應，像是被摸頭會最開心（最高）、摸肚肚會希望對方能狂撸；如果被摸到雙手或雙腳，布丁狗則會發出非常撒嬌的歡呼。

這張摸摸地圖曝光後，立即湧入大批粉絲留言直呼「卡哇伊」，也有不少調皮的網友對此壞笑，「菊花居然沒畫出來」、「看來米字那邊不能摸」、「皮炎的部位得加錢嗎？ 」、「還請也告訴我背後能不能摸」、「請問它的這個『*』地方呢？」、「我相信很多人會有大膽的想法」、「看來X跟帽子、尾巴一樣，是絕對不能摸的危險區域」。

