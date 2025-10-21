驚！美加州水域出現「惡霸海獺」會搶衝浪板過來玩

美國加州海灘出現惡霸海獺，搶奪遊客的衝浪板過來玩。（圖擷自@NativeSantaCruz「X」帳號）

太離奇了！美國加州海灘近來出現1隻惡霸海獺，牠會搶奪遊客的衝浪板過來玩，讓不少人看了嘖嘖稱奇，當地政府對於海獺的「強盜」行為莫可奈何，只能設置告示板呼籲民眾注意。

據《UPI》報導，在加州聖塔克魯茲海灘衝浪勝地Steamer Lane遊玩的女子奧杜納（Isabella Orduna），是被海獺「搶劫」的受害者之一，她透露海獺輕咬了她的腳之後爬上衝浪板，玩了20分鐘左右才被其他遊客趕走。

攝影師伍德沃德（Mark Woodward）拍到奧杜納遭遇海獺的畫面，隔天他繼續來沙灘時，發現1名青少年被海獺纏上，少年雖然試圖推開「劫匪」，但仍被海獺抓住衝浪腳繩往後拉。

在Steamer Lane設立的告示板指稱當地有兇猛海獺，民眾下水後要注意海洋野生動物出沒。據了解，加州2023年就曾發生海獺多次搶走衝浪板的事件，尚不清楚和近來的惡霸海獺是否為同1隻。

海獺漂浮在搶來的衝浪板旁。（圖擷自@NativeSantaCruz「X」帳號）

