貓皇超狂睡臉「翻白眼+吐舌頭」 網調侃︰像被迫出門上班的社畜

日本一名飼主分享，愛貓久違窩在他的身邊睡覺，但愛貓彷彿是避免被吵醒，露出「翻白眼+吐舌頭」的滑稽睡臉。（圖擷取自@koimo77 社群平台「X」）

別吵我！隨著氣溫漸冷，許多鏟屎官發現平時對人愛搭不理、嫌棄鏟屎官被抱抱或狂吸的貓皇，會主動窩到自己身邊睡覺，讓鏟屎官們激動地拍下各種逗趣畫面紀念。日本一名鏟屎官就分享，愛貓久違窩在他的身邊睡覺，但愛貓彷彿是避免被吵醒，露出「翻白眼+吐舌頭」的滑稽睡臉，讓他與一票網友看的哭笑不得。

社群平台「X」（前Twitter）名為「こいもちゃん」的日本網友，在家飼養橘貓「子芋」（Koimo）與白底虎斑貓「佐橋」（Sabashi），就在19日晚間，這名飼主分享一張照片，只見佐橋將頭偎在他的身邊睡覺，並出現右眼翻白眼、嘴巴微微吐出舌頭的古怪睡臉。飼主坦言，他看到這張表情忍不住大笑出來，幸好並未將佐橋吵醒。

該文一出，佐橋的逗趣睡臉獲得6萬人按讚，網友們表示，「我們家孩子也會」、「喵星人感到安全的證據」、「這鬼臉真是又可愛又搞笑！」、「即使貓貓的睡臉很醜，也很可愛」、「辛苦工作一整天的我，看起來就是這樣」、「狂風暴雨還得起床出門上班的我be like」、「是被迫起床咕嚕咕嚕出門上班的社畜臉」、「天氣越來越冷，又到了被貓咪依偎的季節」、「如果大泉洋是一隻貓，那他大概就會長這樣」。

