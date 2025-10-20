淚中帶笑！日本男大生癌逝後突發文「我死掉了」 近3億人致敬

日本一名罹患癌症的22歲男大生，生前利用X平台預先排定貼文功能，讓帳號在自己病逝後發布非常調皮的道別文。（圖擷取自@nkym7856 社群平台「X」，本報合成）

日本一名罹患癌症的22歲男大生，利用社群平台X（原推特）預先排定貼文功能，讓他的帳號在自己病逝後，發布一篇寫著日本經典網路迷因哏「哇喔～我死掉了（グエー死んだンゴ）」的貼文，以調皮又幽默的方式向眾人告別。貼文發布後，意外在全球引發轟動，不僅吸近3億人朝聖，更讓日本掀起捐款給癌症治療中心或研究機構的現象。

綜合日媒報導，社群媒體平台X帳號暱稱為「なかやま（中山）」的網友，是一名就讀北海道大學的男大生，2023年10月被醫生診斷出罹患罕見癌症，自此接受多次化療手術。儘管過程相當辛苦，但なかやま以非常積極的正面態度，定期在社群媒體分享自己抗癌歷程，還會對自己狂開地獄哏，讓他的親朋好友與追蹤網友為此哭笑不得。

なかやま與病魔奮戰2年後，他先是在本月10日發文向眾人坦言，自己可能就快要離開人世了，之後幾日便停止發文，令支持他的網友們擔憂不已。直到13日，なかやま的好友代替他發文，透露なかやま已於12日晚間安詳離世，這隻帳號會暫時幫他繼續保留，同時也對所有在なかやま生前為他送上溫暖應援的人，致上最誠摯的感謝。

不少見證なかやま抗癌過程的網友，得知這名年輕的抗癌鬥士訃聞後，湧入該文留言悼念。未料，14日なかやま的X帳號突然再度發文，且內文貫徹他生前的黑色幽默，寫下網路迷因「哇喔～我死掉了」，讓原本正為他的離去哀悼的網友們，頓時又驚又喜，推測這是他生前利用X平台的預先排定貼文功能，發布自己人生最後一篇推文。

文章發布後，立即掀起熱烈迴響與，許多網友哪怕不知道なかやま的長相或真實姓名，仍被他的精神所感動，並自發性向日本癌症治療中心、研究機構等單位捐款來，以此代替香奠，並直言哪怕捐款行為會被人嘲諷是偽善，也總比什麼都不做來的好。根據日媒指出，這是包含X在內的網路社群平台，許久未見充滿溫馨且不求回報的良好運動。

朝聖網友們，也紛紛留言表達致敬，「夢回2ch還很可愛的年代」、「真的是很酷又歡樂的道別」、「這才是推特的正確使用方式」、「死前還能冷靜留下十分灑脫的告別，太厲害了」、「なかやま留下了一筆無價的寶貴遺產，願他安息」、「對於生活在網路海洋的人們來說，這簡直是一場國葬」、「可惜我現在才認識超級有趣的你，向你致上最高敬意」、「我上網很久了，但這是我第一次看到如此美麗的死亡」。

グエー死んだンゴ — なかやま （@nkym7856） October 14, 2025

多分そろそろ死ぬ — なかやま （@nkym7856） October 10, 2025

