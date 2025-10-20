萬聖節限定！西班牙城市「禁止領養黑貓」背後原因曝光

一隻黑貓爬到萬聖節裝飾旁。（美聯社）

一年一度的萬聖節將在本月底登場，西班牙加泰隆尼亞自治區巴塞隆納省的特拉薩市（Terrassa），為防止黑貓在萬聖節期間遭受傷害或被用於邪教「儀式」，宣布自10月6日至11月10日暫停黑貓領養與寄養，成為歐洲少數採取類似預防措施的城市之一。

根據《BBC》報導，特拉薩市副市長杜克（Noel Duque）表示，每逢萬聖節，黑貓的領養申請量往往暴增，雖然當地並無虐貓紀錄，但部分地區曾傳出黑貓被虐待或遭不當使用的案例。為防止民眾出於迷信或一時衝動領養，市府決定暫時關閉相關申請，作為動物保護的「預防性手段」。

目前特拉薩市約有9800隻貓，收容中心內約100隻，其中12隻為黑貓。市議會指出，這項禁令屬「臨時且特殊」措施，未來若出現類似風險，將不排除再次採行。禁令期間，特例領養申請仍可經評估後個案處理，一般寄養申請則待萬聖節過後恢復。

黑貓長久以來在西方文化中常被視為不祥象徵，甚至被視為女巫的化身，但在日本、埃及等國卻代表幸運與繁榮。特拉薩市府強調，此舉並非迷信，而是基於動物福利團體的警告與國際案例經驗，盼能降低節慶期間潛在的虐待風險。

