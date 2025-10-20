遭棄養5次......史賓格犬能嗅7種氣味 成犯罪剋星

曾遭五度棄養的英國史賓格犬亨利（Henry），如今成為協助打擊野生動物犯罪的英雄犬，獲國際愛護動物基金會（IFAW）頒發「年度動物獎」。（圖：IFAW）

英國威爾士一隻因精力過剩被5個家庭拋棄的史賓格犬（Springer Spaniel），如今成為協助警方偵破野生動物犯罪的「超級犬」，並獲得國際動物福利基金會（IFAW）年度動物獎。

根據英國廣播公司（BBC）報導，10歲的亨利（Henry）在8個月大時被威爾士雷克瑟姆（Wrexham）保育犬顧問公司（Conservation K9 Consultancy）的威爾遜（Louise Wilson）救援，當時牠是個「迷失的靈魂」，難以找到永久的家。

威爾遜曾在世界各地與偵測槍械、爆裂物和菸草的犬隻合作，但她發現亨利強烈的意志和「難以駕馭的精力」，使牠成為完美的偵測犬。「他有太多精力和動力，當我們為他進行保育偵測訓練時，我們能夠給牠專注力。」

可偵測7種氣味 協助警方找到鳥類頭骨

亨利現在可以偵測7種氣味，從猛禽到刺蝟，協助警方追查涉及野生動物犯罪的人。牠可以找到鳥類屍體，甚至是從鳥類身上移除的小型監測標籤，他的鼻子協助警方鎖定殺害或偷竊猛禽的犯罪分子。

國家野生動物犯罪調查單位（NWCU）偵緝督察哈里森（Mark Harrison）表示，儘管亨利不是警犬，但他的工作對警方蒐集潛在犯罪證據至關重要。他說，「我們最近進行一次搜索，在一堆石南花下方，表面上看不到任何東西，亨利找回了一個微小的鳥類頭骨。」除了與警方合作，亨利也協助保育人員進行「生態監測」，包括松貂（pine martens）、刺蝟、水獺和水鼠。

亨利在16日倫敦舉行的第25屆動物行動獎（Animal Action Awards）上獲得表揚，與來自世界各地的人類保育人士並列。野生動物節目主持人斯特拉肯（Michaela Strachan）頒獎時稱讚亨利是「超級犬」，並讚揚威爾遜訓練牠的工作。

「要能夠訓練像亨利這樣的狗做牠所做的工作，需要大量的時間、耐心、奉獻和承諾。他們兩個是野生動物保護的強大團隊。」

牠能嗅出七種氣味，協助警方搜集證據，鎖定罪犯。（圖：IFAW）

