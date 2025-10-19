澳洲喜來登度假村泳池驚現鱷魚 泳客竟淡定曬日光浴

澳洲昆士蘭（Queensland）北部一家度假村的泳池中，17日驚現一隻鱷魚悠游其中。（圖：TikTok／Lisa Keller）

澳洲東北部道格拉斯港（Port Douglas）的喜來登豪華度假村泳池中，17日驚現一隻鱷魚悠哉地躺在池底。然而，更令人驚訝的是，泳池旁的遊客似乎毫不在意，繼續放鬆地享受日光浴。

根據《法新社》報導，社群媒體上流傳的影片顯示，這隻年幼的食肉動物躺在道格拉斯港喜來登幻影大度假村（Sheraton Grand Mirage Resort）的泳池底部。TikTok用戶麗莎．凱勒（Lisa Keller）在影片中說：「我不想驚動任何人，但喜來登的泳池裡有隻鱷魚。」

影片中，幾名遊客在泳池邊的躺椅上悠哉地休息，但沒有人下水。凱勒驚訝地說：「沒有半個人在乎。」該影片中的泳池與飯店官網上的照片相符。

飯店稱人鱷未共游 鱷魚已獲「重新安置」

飯店經理阿梅里奧（Joseph Amerio）向《法新社》表示，這隻鱷魚是在17日清晨被發現的，泳池隨即被封鎖，直到昆士蘭州（Queensland）的野生動物官員在下午將其移除。「在任何時候，客人和這隻小動物都沒有同時在泳池裡。」

環境部門發言人表示，州野生動物管理員已將這隻動物「重新安置」，並在該地區豎立了鱷魚警告標示。目前尚不清楚這名飯店訪客是鹹水鱷還是攻擊性較低的淡水鱷。據估計，澳洲北部棲息著超過10萬隻鹹水和淡水鱷魚。

