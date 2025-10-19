為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    澳洲喜來登度假村泳池驚現鱷魚 泳客竟淡定曬日光浴

    2025/10/19 16:39 編譯陳成良／綜合報導
    澳洲昆士蘭（Queensland）北部一家度假村的泳池中，17日驚現一隻鱷魚悠游其中。（圖：TikTok／Lisa Keller）

    澳洲昆士蘭（Queensland）北部一家度假村的泳池中，17日驚現一隻鱷魚悠游其中。（圖：TikTok／Lisa Keller）

    澳洲東北部道格拉斯港（Port Douglas）的喜來登豪華度假村泳池中，17日驚現一隻鱷魚悠哉地躺在池底。然而，更令人驚訝的是，泳池旁的遊客似乎毫不在意，繼續放鬆地享受日光浴。

    根據《法新社》報導，社群媒體上流傳的影片顯示，這隻年幼的食肉動物躺在道格拉斯港喜來登幻影大度假村（Sheraton Grand Mirage Resort）的泳池底部。TikTok用戶麗莎．凱勒（Lisa Keller）在影片中說：「我不想驚動任何人，但喜來登的泳池裡有隻鱷魚。」

    影片中，幾名遊客在泳池邊的躺椅上悠哉地休息，但沒有人下水。凱勒驚訝地說：「沒有半個人在乎。」該影片中的泳池與飯店官網上的照片相符。

    飯店稱人鱷未共游 鱷魚已獲「重新安置」

    飯店經理阿梅里奧（Joseph Amerio）向《法新社》表示，這隻鱷魚是在17日清晨被發現的，泳池隨即被封鎖，直到昆士蘭州（Queensland）的野生動物官員在下午將其移除。「在任何時候，客人和這隻小動物都沒有同時在泳池裡。」

    環境部門發言人表示，州野生動物管理員已將這隻動物「重新安置」，並在該地區豎立了鱷魚警告標示。目前尚不清楚這名飯店訪客是鹹水鱷還是攻擊性較低的淡水鱷。據估計，澳洲北部棲息著超過10萬隻鹹水和淡水鱷魚。

    @kellerdiaries

    Only in fnq

    ♬ original sound - LISA KELLER ???? TRAVEL + UGC

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播