    玄！台北華山分屍案就缺最後屍塊 他帶隊焚香祭拜急轉直下

    2025/10/19 10:43 記者王冠仁／台北報導
    警方當時上山搜尋屍塊。（資料照）

    警方當時上山搜尋屍塊。（資料照）

    7年前，台北市發生震驚社會的「華山分屍案」，射箭教練陳伯謙將高姓女學員殺害分屍，還將屍塊棄置在偏遠的新北市萬里區焿子坪搜山。對此，承辦此案的刑警回憶，當時高女遺體陸續尋獲，但最後一袋屍袋，找了4個小時遲遲找不到；眼看即將天黑，官警想起尚未對高祭拜，於是找來金紙與線香，說來也玄，祭拜結束後半小時就順利尋獲。

    2018年5月，沒原住民血統的陳伯謙自稱是賽德克族人，在台北市華山藝文中心成立「野居草堂」號稱推廣原住民家屋文化，開班授課傳授弓道與原住民文化；高姓女子透過臉書與陳結識，兩人相談甚歡，兩人多次在野居草堂喝酒聊天。

    當月31日，陳與高和部分學員在野居草堂喝酒聊天，最後只剩陳、高2人；陳想性侵高遭拒，在場將其掐死並以刀具分屍成7塊並裝進麻布袋，再載往新北市萬里區、金山區交界附近的焿子坪山區棄屍。

    承辦此案的官警回憶，當年6月，高女家人尋找高女蹤跡並報警，陳被警方盯上並突破心防而說出殺人、棄屍過程。警方為了破案，當時中正一分局偵查隊長鄭志誠一確認是分屍案，當天早上10時許就率隊押著陳伯謙前往焿子坪山區尋找屍體。

    由於山區幅員遼闊、野草叢生、地形高低起伏大，警方從早上10時至下午2時，陸續尋獲6包屍塊；不過，最後一袋屍袋，卻從下午2點找到6點都找不到。警方擔心入夜後能見度大幅降低，恐怕無法在當天找回完整遺體，心急如焚。

    這時，有名刑警忽然想到，一早搜山至今，都還沒有向死者上香、祭拜。警方隨即找來金紙、線香焚燒祭拜，並禱念「我們警察是來幫你的，若在天有靈，還請幫助我們找到最後一袋屍袋，讓凶手心服口服」。

    官警表示，說來玄妙，在場官警祭拜完畢後不久，隨即有同仁在附近發現最後一袋屍袋，警方尋獲完整遺體，隨即收隊下山。因警方證據完備，陳百口莫辯，最後被判處無期徒刑定讞，這段難以解釋的辦案過程至今仍令承辦員警印象深刻。

    犯下「華山分屍案」的射箭教練陳伯謙。（資料照）

    犯下「華山分屍案」的射箭教練陳伯謙。（資料照）

