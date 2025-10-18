貓大十八變！ 網驚：眼睛放大20倍

貓大十八變！ 網驚：眼睛放大20倍2025/10/18 15:28 即時新聞／綜合報導
推主分享她的貓咪小時候跟現在長相差異驚艷網友。（圖擷取自@fuji_ayako社群平台「X」，本報合成）
人長大後會發現跟小時候長相差異很大，甚至有些人要去換證件時，被告知「照片差太多」不能用，而貓星人也會發生這種困擾，照片中這隻貓貓在幼兒時期，眼睛小得像小小粒黑豆，長大後卻變成了剔透的碧綠中帶有黑色瞳孔的水汪汪大眼，讓網友驚訝「眼睛大了20倍」。
社群平台「X」（前Twitter）名為「藤 あや子」的日本演歌歌手，分享她的愛貓還是寶寶時期的小眼睛，跟現在的水汪汪大眼相去甚遠，讓她驚呼「從來沒想過會變成這樣」。
網友紛紛曬出自家貓咪小時候跟長大的差異照片，也留言稱讚這隻「貓大十八變」得漂亮貓星人，「•ω•→◉ω◉」、「眼睛大了20倍」、「他長成一隻漂亮的貓」、「整形前跟整形後的差別」、「從小眼睛的可愛小女孩變成大眼睛的美麗女孩」。
まさかこれがこうなるとは… pic.twitter.com/D53ya7I75j— 藤 あや子???? （@fuji_ayako） October 18, 2025
