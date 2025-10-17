好萌！ 監視器捕捉到英國長頸鹿寶寶出生瞬間

監視器畫面捕捉到英國野生動物園長頸鹿寶寶出生的瞬間。（圖擷取自@westmidsafari社群平台「Instagram」）

長頸鹿是世界上最高的哺乳類動物，雌長頸鹿分娩時會直立分娩，英國西米德蘭野生動物園（West Midlands Safari Park）的監視器捕捉到長頸鹿寶寶納馬拉（Namara）從約2公尺高的地方被生出來，摔到乾草床上的瞬間，40分鐘後，她踏出了鹿生第一步。

綜合媒體報導，14歲的雌長頸鹿阿卡西亞（Akacia）是納馬拉的媽媽，她於早上6點30分在溫暖的長頸鹿屋將納馬拉生出來，40分鐘後，納馬拉搖搖晃晃的站起來也被監視器捕捉下來，接著阿卡西亞第一次餵食納馬拉，過程中另一隻成年雌性長頸鹿布溫迪（Bwindi）一直陪伴著阿卡西亞。

有蹄類動物飼養負責人華金斯（Lisa Watkins）表示，動物園團隊很高興看到新出生的健康雌性長頸鹿寶寶，阿卡西亞是位經驗豐富的媽媽，正在照顧長頸鹿寶寶。由於野生長頸鹿的生存正面臨威脅，因此每隻新出生的長頸鹿對長頸鹿族群都非常重要。

