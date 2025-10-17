提蛇就醫！老翁捕魚捕到2條眼鏡蛇還被咬 一怒之下打死牠們

中國廣東省東莞市一名6旬男子，打死咬傷他的眼睛蛇，並帶至當地醫院就醫。圖為醫護人員與蛇合照。（擷取自光明日報）

中國廣東省東莞市一名62歲男子，近日捕魚時捕到兩條眼鏡蛇，並遭其中一條咬傷小腿，他一怒之下打死兩條蛇後把蛇屍裝進透明塑膠袋帶到當地醫院急診。消息引起中國網友討論，多數人讚他「非常勇猛」、「是個牛人」。

綜合中媒報導，該名男子7日傍晚走進當地醫院急診，他告訴護理師，他的左小腿被蛇咬了，傷口呈針尖樣，還有一些滲血。他還說，自己手提的塑膠袋裡就裝著被他打死的蛇。

急診醫師打開一看也嚇到了，稱「這分明就是眼鏡蛇」，立即替他注射破傷風抗毒素、靜脈注射蛇毒血清等。治療後，大膽的護理師還紛紛提著兩條眼鏡蛇的遺體拍照。所幸男子及時就醫，經治療後，沒有出現感染等不適症狀，人已康復出院。

網友對此討論熱烈，稱「光看這蛇屍就毛骨悚然」，還有人稱讚「這阿叔真是個牛人」「將凶手打死並讓法醫鑑定作案手法」。

