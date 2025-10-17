為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    提蛇就醫！老翁捕魚捕到2條眼鏡蛇還被咬 一怒之下打死牠們

    2025/10/17 14:18 即時新聞／綜合報導
    中國廣東省東莞市一名6旬男子，打死咬傷他的眼睛蛇，並帶至當地醫院就醫。圖為醫護人員與蛇合照。（擷取自光明日報）

    中國廣東省東莞市一名6旬男子，打死咬傷他的眼睛蛇，並帶至當地醫院就醫。圖為醫護人員與蛇合照。（擷取自光明日報）

    中國廣東省東莞市一名62歲男子，近日捕魚時捕到兩條眼鏡蛇，並遭其中一條咬傷小腿，他一怒之下打死兩條蛇後把蛇屍裝進透明塑膠袋帶到當地醫院急診。消息引起中國網友討論，多數人讚他「非常勇猛」、「是個牛人」。

    綜合中媒報導，該名男子7日傍晚走進當地醫院急診，他告訴護理師，他的左小腿被蛇咬了，傷口呈針尖樣，還有一些滲血。他還說，自己手提的塑膠袋裡就裝著被他打死的蛇。

    急診醫師打開一看也嚇到了，稱「這分明就是眼鏡蛇」，立即替他注射破傷風抗毒素、靜脈注射蛇毒血清等。治療後，大膽的護理師還紛紛提著兩條眼鏡蛇的遺體拍照。所幸男子及時就醫，經治療後，沒有出現感染等不適症狀，人已康復出院。

    網友對此討論熱烈，稱「光看這蛇屍就毛骨悚然」，還有人稱讚「這阿叔真是個牛人」「將凶手打死並讓法醫鑑定作案手法」。

    中國廣東省東莞市一名6旬男子被眼睛蛇咬傷。（擷取自光明日報）

    中國廣東省東莞市一名6旬男子被眼睛蛇咬傷。（擷取自光明日報）

    中國廣東省東莞市一名6旬男子被眼睛蛇咬傷，帶著打死的蛇就醫。（擷取自光明日報）

    中國廣東省東莞市一名6旬男子被眼睛蛇咬傷，帶著打死的蛇就醫。（擷取自光明日報）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播