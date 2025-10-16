為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    翻車變完美停車！86歲嬤撞破護欄 墜5米停進「最後一格」畫面曝

    2025/10/16 21:30 即時新聞／綜合報導
    智利86歲阿嬤誤把油門當煞車，車輛暴衝後意外墜落5公尺下的停車格裡。（擷取自X）

    智利86歲阿嬤誤把油門當煞車，車輛暴衝後意外墜落5公尺下的停車格裡。（擷取自X）

    智利近日發生一起驚悚事故，86歲老婦開車誤把由油門當成煞車，暴衝翻滾一圈，墜落5公尺下停車場，怎料車輛就剛好停進停車格內。整段過程被監視器拍下，在網路瘋傳，網友笑稱，「這跟本是超高技術停車」。

    這起事故發在首都聖地牙哥拉斯孔德斯區，現場畫面監視器畫面顯示，有輛轎車突然衝出路面撞破護欄，下秒翻滾一圈，順勢掉到高度相差約5公尺的停車場，停進唯一空位，如此恰巧的情景讓網友驚呆。

    據當地媒體報導，這名高齡86歲的老婦人聲稱，當時是因為誤把油門當成煞車，才會導致車輛失控暴衝。所幸這名婦人沒有什麼大礙，還能自己從車子裡走出來。但當時拒絕送醫，最後由家人接走。

    影片曝光後引起網友熱議，網友說，「我給它10/10分」、「我不會批評她的方法，因為結果是好的…」、「這做夢也想不到停得這麼好哈哈哈」。也有當地居民回應，「當時的撞擊聲把我嚇醒，但因為車子直接停進去，很難辨識是哪台車，只知道過沒多久那裡就出現了柵欄」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播