翻車變完美停車！86歲嬤撞破護欄 墜5米停進「最後一格」畫面曝

智利86歲阿嬤誤把油門當煞車，車輛暴衝後意外墜落5公尺下的停車格裡。（擷取自X）

智利近日發生一起驚悚事故，86歲老婦開車誤把由油門當成煞車，暴衝翻滾一圈，墜落5公尺下停車場，怎料車輛就剛好停進停車格內。整段過程被監視器拍下，在網路瘋傳，網友笑稱，「這跟本是超高技術停車」。

這起事故發在首都聖地牙哥拉斯孔德斯區，現場畫面監視器畫面顯示，有輛轎車突然衝出路面撞破護欄，下秒翻滾一圈，順勢掉到高度相差約5公尺的停車場，停進唯一空位，如此恰巧的情景讓網友驚呆。

據當地媒體報導，這名高齡86歲的老婦人聲稱，當時是因為誤把油門當成煞車，才會導致車輛失控暴衝。所幸這名婦人沒有什麼大礙，還能自己從車子裡走出來。但當時拒絕送醫，最後由家人接走。

影片曝光後引起網友熱議，網友說，「我給它10/10分」、「我不會批評她的方法，因為結果是好的…」、「這做夢也想不到停得這麼好哈哈哈」。也有當地居民回應，「當時的撞擊聲把我嚇醒，但因為車子直接停進去，很難辨識是哪台車，只知道過沒多久那裡就出現了柵欄」。

Esto fue el sábado por la mañana en el condominio donde vivo ???????? pic.twitter.com/0eEgh2v3gE — Clau ???? （@Claudyz83） October 14, 2025

