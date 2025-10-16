美洲獅把小橘貓當幼崽？ 全網瘋傳「溫馨奇照」被質疑是AI假圖

近日各國社群平台瘋傳一張「美洲獅疑似誤將小橘貓當幼崽」照片，不少人質疑是AI生成的假圖。（圖擷取自「The Lazy Aquarist」臉書粉專）

近日各國社群平台瘋傳一張照片，只見一隻體型巨大的野生美洲獅（Puma concolor、Mountain lion，也稱山獅）躺在地上休息，在牠身前則有一隻體型嬌小、明顯不是美洲獅同類的小橘貓，1獅1貓宛如親子般溫馨相處的奇景曝光後，瞬間在網路爆紅，並掀起大批網友熱烈討論。

時常分享世界各地動物趣聞的外國臉書粉專「The Lazy Aquarist」，14日分享一名來自美國加州的野生動物攝影師摩拉利斯（Ethan Morales），進入山林期間偶然捕捉到一幅罕見的奇景。粉專聲稱，摩拉利斯追蹤一隻名為希艾拉（Sierra）雌性美洲獅長達數週，直到一天凌晨，他從小鎮的邊緣觀察希艾拉時，目睹讓他意想不到的畫面。

只見一隻毛茸茸且胖嘟嘟的小橘貓，一臉天真地朝著比自己還巨大的頂尖獵食者希艾拉走過去，不過希艾拉並未對小橘貓發起攻擊，反而是低身靠近小橘貓，並不斷繞圈、嗅聞，疑似在確認牠是否為自己的同類或走失的孩子。更神奇的是，希艾拉還發出只有在美洲獅與幼崽互動時，才會出現的柔和聲音，而小橘貓則以喵喵聲回應。

圖文曝光後，吸引高達35萬人按讚朝聖，有網友翻出過去確實有發生過美洲獅「領養」其他貓科動物幼崽的案例，更多網友則對此笑說，「養不大的孩子」、「都是貓科不要分這麼細」、「橘貓：我只能胖不能壯耶」、「姑姑有交代表妹來家裡住幾天」、「牠以後應該會是史上最兇的橘貓」、「這位媽媽可能會有小孩長不高的焦慮」。

值得注意的是，有不少網友懷疑這張照片其實是AI生成的假圖，加上眾人並未在各大社群平台找到任何名為「摩拉利斯（Ethan Morales）」的美國野生動物攝影師，以及美國著名鳥類學家西布利 （David Sibley）日前被不明人士惡意盜用的粉專、也有發布一模一樣的圖文，因此質疑整篇圖文是用來增加流量、誘騙民眾按讚的創作文。

