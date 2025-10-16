為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    芝加哥「老鼠洞」地標非老鼠所為？研究：真兇應是松鼠

    2025/10/16 09:49 編譯陳成良／綜合報導
    圖為芝加哥羅斯科村社區著名的「老鼠洞」（Rat Hole）人行道地標，遊客留下硬幣致意。一項最新研究指出，這個動物印記的真兇可能並非老鼠，而是一隻松鼠。該地標爆紅後，已被市政府移除保存。（美聯社）

    圖為芝加哥羅斯科村社區著名的「老鼠洞」（Rat Hole）人行道地標，遊客留下硬幣致意。一項最新研究指出，這個動物印記的真兇可能並非老鼠，而是一隻松鼠。該地標爆紅後，已被市政府移除保存。（美聯社）

    美國芝加哥著名的「老鼠洞」（rat hole）人行道地標，其起源之謎可能已被破解。根據《美聯社》報導，一項最新研究認為，這個在網路上爆紅的動物印記，並非由老鼠所造成，而更有可能是由一隻倒楣的松鼠留下的。

    「老鼠洞」位於芝加哥羅斯科村（Roscoe Village）社區，是一個在二、三十年前意外陷入未乾水泥中的動物全身印記。這個印記酷似一隻四肢張開的老鼠，連爪子、四肢甚至尾巴的輪廓都清晰可見。

    去年初，喜劇演員杜曼恩（Winslow Dumaine）在X平台發布其照片後，「老鼠洞」迅速在網路上爆紅，吸引大量好奇的遊客前來朝聖，有些人還在印記周圍留下硬幣等物品作為致敬。然而，持續不斷的人潮引發了鄰居的投訴。2024年4月，有人用石膏狀物質填滿了印記，市政府工作人員最終移除了這塊人行道板，並將其送往市政廳保存，原址則留下一塊紀念牌匾。

    科學家比對博物館標本 鎖定東方灰松鼠

    來自田納西大學、紐約理工學院骨科醫學院和卡加利大學的研究人員，15日在《生物學通訊》（Biology Letters）期刊上發表論文，他們研究了「老鼠洞」的網路照片，並將印記的測量數據與芝加哥地區常見動物的博物館標本進行比對。研究指出，印記中長長的前肢、第三指和後爪對於老鼠來說都太大了，但卻落在東方灰松鼠（Eastern gray squirrel）、狐松鼠（fox squirrels）和麝鼠（muskrats）的測量範圍內。

    研究結論認為，考慮到東方灰松鼠在芝加哥地區的普遍性，牠是「最有可能的嫌犯」。研究人員推測，水泥通常在白天是濕的，而老鼠是夜行性動物，且現場沒有留下任何足跡，這暗示可能是一隻松鼠在跳躍時失足，或從樹枝上滑落，正好掉進了未乾的水泥中。雖然印記沒有顯示出濃密的尾巴，但研究指出，毛髮通常缺乏足夠的硬度來留下深刻、清晰的印記。

    研究人員在論文中提議：「我們因此建議將該標本重新命名為『風城人行道松鼠』（Windy City Sidewalk Squirrel），這個名字更符合其可能的起源，也更符合現有證據。」

    
    
