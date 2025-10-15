為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    路過新潟火車站「喜得1匙飯」 日本網友驚呼︰東京只給面紙！

    2025/10/15 20:10 即時新聞／綜合報導
    日本網友發文分享，自己日前行經新潟縣的火車站，結果獲得一匙熱騰騰的白米飯，讓他感到又驚又喜。（圖擷取自MiyacoNet_plus 社群平台「X」）

    日本網友發文分享，自己日前行經新潟縣的火車站，結果獲得一匙熱騰騰的白米飯，讓他感到又驚又喜。（圖擷取自MiyacoNet_plus 社群平台「X」）

    無論世界哪個國家，人潮較多的火車站周遭或內部，總會出現各式各樣的攤販，有些商家甚至會主動發試吃品或免費贈品，吸引路過民眾上門消費。近來有一名日本網友發文分享，自己日前行經新潟縣的火車站，結果獲得一匙熱騰騰的白米飯，讓他感到又驚又喜，該文一出，意外掀起台日熱烈討論。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「Miyaco/旅行研究会project」的日本網友，13日分享自己在新潟縣遇到的趣事，他表示自己先前路過東京都的火車站附近，大多只會收到衛生紙等小物品，不過他在新潟縣的火車站行走時，竟獲得意想不到的物品。從照片顯示，原PO獲得的物品，是一個用湯匙裝滿剛煮好的白飯，且還是由新米煮成。

    文章曝光後，獲得逾14萬人按讚，還吸引包含台灣等外國網友分享至其他社群討論，「那青森不就要發蘋果」、「不愧是越光米的故鄉」、「走在神戶街上會拿到和牛嗎？」、「我以前在大阪還拿過一袋橘子」、「收集到足夠的飯跟醬菜，就可以原地做出飯糰了」、「這個應該在新宿站發，以免大家在車站內迷路然後餓昏」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播