路過新潟火車站「喜得1匙飯」 日本網友驚呼︰東京只給面紙！

無論世界哪個國家，人潮較多的火車站周遭或內部，總會出現各式各樣的攤販，有些商家甚至會主動發試吃品或免費贈品，吸引路過民眾上門消費。近來有一名日本網友發文分享，自己日前行經新潟縣的火車站，結果獲得一匙熱騰騰的白米飯，讓他感到又驚又喜，該文一出，意外掀起台日熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Miyaco/旅行研究会project」的日本網友，13日分享自己在新潟縣遇到的趣事，他表示自己先前路過東京都的火車站附近，大多只會收到衛生紙等小物品，不過他在新潟縣的火車站行走時，竟獲得意想不到的物品。從照片顯示，原PO獲得的物品，是一個用湯匙裝滿剛煮好的白飯，且還是由新米煮成。

文章曝光後，獲得逾14萬人按讚，還吸引包含台灣等外國網友分享至其他社群討論，「那青森不就要發蘋果」、「不愧是越光米的故鄉」、「走在神戶街上會拿到和牛嗎？」、「我以前在大阪還拿過一袋橘子」、「收集到足夠的飯跟醬菜，就可以原地做出飯糰了」、「這個應該在新宿站發，以免大家在車站內迷路然後餓昏」。

