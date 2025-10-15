為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    全網笑翻！為追松鼠「衝上樹」卡住 哈士奇受困糗樣曝光

    2025/10/15 19:32 即時新聞／綜合報導
    美國印第安納州一隻哈士奇追捕松鼠，反把自己困在樹上。（圖擷取自「Fort Wayne Animal Care & Control」臉書粉專）

    美國印第安納州一隻哈士奇追捕松鼠，反把自己困在樹上。（圖擷取自「Fort Wayne Animal Care & Control」臉書粉專）

    活潑好動且精力旺盛的哈士奇，常做出許多讓飼主傻眼的無厘頭行徑，而有「月月」、「二哈」等暱稱。日前美國印第安納州傳出，一隻哈士奇為追捕闖入自家後院的松鼠，竟一路追著還衝上樹，等牠意識到已陷入「無法自拔」的險境，最終飼主通報專家協助，才平安將牠救下來。

    位於印第安納州韋恩堡市的動物保護管理局（Fort Wayne Animal Care & Control），上個月底接獲一起離奇通報，一名飼主慌張表示愛犬歐羅拉（Aurora）受困在樹上。根據飼主描述，歐羅拉原本在家中後院獨自玩耍，但牠看到有野生松鼠出沒，興奮地一路狂追，松鼠迅速爬上樹逃跑，不料牠也跟著衝到樹上。

    飼主回憶，等到歐羅拉注意到自己爬到無法返回地面高處後，當場嚇得不亂動，原本他嘗試將歐羅拉慢慢引導下來，但歐羅拉始終不願配合，無奈之下，只好通報動保局請求協助。動保局工作人員表示，雖然這是前所未聞的寵物受困案，但他們還是派專家到場協助，最終順利幫助歐羅拉脫困，歐羅拉則帶著超嗨笑容跟現場眾人撒嬌。

    事後動保局將此事分享網上，爆笑畫面也逗樂大批網友，「這隻很純」、「哈士奇不意外」、「二哈正常發揮」、「衝動是魔鬼啊月月」、「血統很純（蠢）正」、「月月ㄎㄧㄤ事再添一樁」、「哈士奇界的泰山誕生了！」、「大二哈上大樹，追松鼠，下不來」、「所有離譜的事情，只要最後發現是哈士奇，一切都合理了」。

