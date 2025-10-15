台灣人太有才！五星好評灌爆日本居酒屋 一票留言「訂位」掀熱議

位於日本福岡市中央區的居酒屋「かわ屋 今泉店」。（擷取自かわ屋 今泉店/Google map）

每逢旅遊旺季，不少台灣人喜歡赴日觀光。近期有網友發現，福岡一間居酒屋的Google評論區湧入大量台灣人留下的五星評價，但內容卻不是用來稱讚料理，而是「留言預約座位」，讓不少人笑稱這是「最有創意的訂位方式」。

有網友在Threads分享，她在查詢福岡景點時，點開居酒屋「かわ屋 今泉店」的Google評論，竟發現留言清一色都是台灣旅客的五星好評，內容多半是請店家協助訂位等留言，讓她忍不住笑說：「台灣人真的很有才⋯⋯」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛回應：「希望評分訂位的要記得去，取消也要通知才好，店家也很有趣，可以接受這樣訂位」、「笑翻，第一個留言訂位的是天才吧」、「開發新商機，googl map評論變成訂位系統」

不過，也有網友指出，「日本人自己評的有夠低」、「難怪這家難吃的要死，評分還這麼高」、「日本人的評分才有參考性，台灣的google map看評分只能看一顆星，一堆五星送東西的，看了根本沒意義」、「日本通常好吃會評3星，再往上加分，5星對他們是蠻高的評價」另有網友補充，該店其實有提供正式的線上訂位系統。

「かわ屋 今泉店」的Google評論區充滿多位台灣遊客的5星好評訂位訊息。（本報合成，擷取自Google map）

