為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    台灣人太有才！五星好評灌爆日本居酒屋 一票留言「訂位」掀熱議

    2025/10/15 16:55 即時新聞／綜合報導
    位於日本福岡市中央區的居酒屋「かわ屋 今泉店」。（擷取自かわ屋 今泉店/Google map）

    位於日本福岡市中央區的居酒屋「かわ屋 今泉店」。（擷取自かわ屋 今泉店/Google map）

    每逢旅遊旺季，不少台灣人喜歡赴日觀光。近期有網友發現，福岡一間居酒屋的Google評論區湧入大量台灣人留下的五星評價，但內容卻不是用來稱讚料理，而是「留言預約座位」，讓不少人笑稱這是「最有創意的訂位方式」。

    有網友在Threads分享，她在查詢福岡景點時，點開居酒屋「かわ屋 今泉店」的Google評論，竟發現留言清一色都是台灣旅客的五星好評，內容多半是請店家協助訂位等留言，讓她忍不住笑說：「台灣人真的很有才⋯⋯」

    貼文曝光後引發熱議，網友紛紛回應：「希望評分訂位的要記得去，取消也要通知才好，店家也很有趣，可以接受這樣訂位」、「笑翻，第一個留言訂位的是天才吧」、「開發新商機，googl map評論變成訂位系統」

    不過，也有網友指出，「日本人自己評的有夠低」、「難怪這家難吃的要死，評分還這麼高」、「日本人的評分才有參考性，台灣的google map看評分只能看一顆星，一堆五星送東西的，看了根本沒意義」、「日本通常好吃會評3星，再往上加分，5星對他們是蠻高的評價」另有網友補充，該店其實有提供正式的線上訂位系統。

    「かわ屋 今泉店」的Google評論區充滿多位台灣遊客的5星好評訂位訊息。（本報合成，擷取自Google map）

    「かわ屋 今泉店」的Google評論區充滿多位台灣遊客的5星好評訂位訊息。（本報合成，擷取自Google map）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播