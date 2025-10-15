父母姓「顧」怎麼取名字？ 網友一面倒推「這2字」：贏在起跑點

有位顧姓網友上網發文想知道自己的小孩可以取什麼名字，網友一致推薦「顧北辰」。（圖擷取自社群平台「Threads」，本報合成）

替新生兒取名是新手家長的頭等大事，名字要有意境、好寫、筆畫順，講究點還要符合八字五行等，有些人會想集思廣益上網徵名，近日有網友在社群平台上想知道他姓顧，以後他的小孩以後可以取什麼「霸氣」的名字？網友一面倒笑推「顧北辰」，並附上霸道總裁經典台詞「這是告知，不是商量」、「未來的霸道總裁」。

一篇「我姓顧，以後我的小孩可以取甚麽霸氣的名字？」在社群平台上瘋傳，雖然網友不約而同提議「顧北辰」，但原PO並沒有接觸小說或短劇，因此沒有與網友一同歡笑，反而到處請教「顧北辰」是誰。隨後原PO發起了投票，吸引了近5萬名網友投票，「顧北辰」獲得了6成網友的支持，有2成8的網友選擇雞鳴的擬聲詞「顧估古」。

請繼續往下閱讀...

留言區眾網友被笑翻，「我點進這個留言區就是為了看顧北辰（滿意）」、「留言一堆顧北辰笑死」、「那就真的叫顧北辰吧，長大會成為霸道總裁的」、「必須是顧北辰了」、「講到這個姓大概99%都會回答：顧北辰，因為這是告知，不是商量」、「想當霸總當然首選顧北辰」、「準備進來回顧北辰，結果一整排都是」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法