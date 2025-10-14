遊客變火鍋料？中國度假村驚見「真人鴛鴦鍋」 獵奇畫面曝

外國旅遊網紅分享，位於中國黑龍江哈爾濱的楓葉小鎮溫泉度假村，有一座造型酷似「鴛鴦鍋」的溫泉池。（圖擷取自@travel_withmonica IG，本報合成）

一間位於中國黑龍江哈爾濱的「楓葉小鎮溫泉度假村」，近來被外國旅遊網紅分享其內部的公共澡堂設施，只見其中一處溫泉池的整體設計，不僅外觀酷似「鴛鴦鍋」，溫泉池中還真的加入不少食材與道具，遊客們進入裡面的泡湯畫面，彷彿是在下「人肉火鍋料」，畫面引發熱烈討論。

綜合中媒報導，IG帳號名為「travel_withmonica」的外國女網紅，今年7月底前往哈爾濱旅遊，並在入住當地的楓葉小鎮溫泉度假村後，拍攝了度假村為宣傳中國東北澡堂文化，特別設計一個外觀巨大、造型神似「鴛鴦鍋」的溫泉池。女網紅介紹，池水中加入大量辣椒、蔬菜、香料等食材，並稱只有在中國才能泡到非常驚人的巨大火鍋湯。

從影片顯示，這個溫泉池被分成看起來冰涼的「白湯池」與冒著熱氣的「紅湯池」，2個池都放滿各種食材，中間有隔板分開，從高處往下看，泡在池中的遊客們像是進入湯裡的「火鍋料」，獵奇畫面被不少網友戲稱像是「真人版鴛鴦火鍋」。另有體驗過此湯的網友分享，泡完後確實有像被火鍋熱湯涮過，全身辣到發燙，差點升天。

然而，「真人版鴛鴦火鍋」先前曾在網上發生過多起負面討論，因為業者聲稱這座溫泉池主打「冷熱交替養生法」，有刺激血液循環、增強免疫力等養生功效，但被不少民眾質疑人體泡在辣椒水裡面的危險性，擔憂會因此泡傷皮膚或造成私處感染，也指責業者為了噱頭故意「浪費食材」。

對於各種質疑，業者解釋「紅湯池」顏色主要靠燈光效果、「白湯池」則是混入牛奶，且食材多數是塑膠製品，以提供到訪遊客拍照打卡。另外，業者聲稱每天最多只投放約10公斤真辣椒進入溫泉池，並不斷強調「真辣椒能泡2天」、「辣椒中的營養可以被人體吸收」等，駁斥相關指控。

