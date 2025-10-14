日本買小魚乾打開驚見好幾隻「超小河豚」！她忙問：能不能吃

一名網友近日在臉書發文，表示去日本玩，買了當地的小魚乾，結果打開之後發現「好幾隻河豚」。（取自爆廢公社）

一名網友近日在臉書發文，表示去日本玩，買了當地的小魚乾，結果打開之後發現「好幾隻河豚」，她也忙問：「如果吃下去會不會中毒？」文章一出引發討論。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她在日本買了小魚乾，購買時就心想，如果裡面有河豚會不會怎樣？不料打開後仔細一看，真的看到好幾隻小河豚，她也擔憂「如果吃下去會不會中毒啊？」

根據原PO貼出的照片可見，除了數隻比小指指截還小的河豚外，這批小魚乾還有許多小型魷魚、章魚、貝類等海洋生物混雜。

貼文一出引發熱議，有網友表示：「每次去都買好多小魚乾回來料理，倒是沒有注意下面那些渣渣是什麼」、「好可愛啊，這是人吃的小魚乾？」、「吃看看，明天再跟我們說一下」；也有不少網友表示：「野生河豚的河豚毒素不是與生俱來的，是透過經年累月捕食含有毒素的獵物累積體內的，這麼小隻的河豚，它即使有河豚毒素，大概也就比你吃一餐不小心烤焦的燒肉少一點」、「河豚的毒這麽小支是毒不死人的」。

根據日本食品衛生法規定，河豚屬於特別管理水產品，需經專業處理並標示清楚品種及產地。若民眾在食品中發現河豚相關成分，應留意包裝資訊與來源，避免誤食。儘管多數網友認為這些微型河豚不太可能引起嚴重中毒，不過也有網友呼籲應注意產品來源與食品標示，避免購買來源不明或混雜異物的乾貨，以免誤食潛在危險。

