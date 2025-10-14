中大獎！點淡菜吃到珍珠 日網友驚呼：一開始還以為是貝殼

一位日本網友在連鎖義大利家庭餐廳點淡菜料理，意外吃到一顆珍珠，讓網友直呼「中大獎了」。（圖擷取自@aoihyuga3社群平台「X」，本報合成）

在餐廳吃飯吃到異物通常會眉頭一皺覺得好衰，不過這位日本網友可是被羨慕，貼文一出讓網友留言「怎麼這麼幸運」！日前這位網友在連鎖家庭義大利餐廳點了份蒜香淡菜，想不到竟吃到了珍珠，不過當下他以為是貝殼，差點咬傷自己。

社群平台「X」（前Twitter）名為「樋廻（ひまわり）」的日本網友，發文表示，點了淡菜，還發現了珍珠，對此網友驚呼「說不定會有好事發生」、「值得紀念」、「中大獎了」。

請繼續往下閱讀...

貼文下也有網友分享類似經驗，「曾在壽司店的味噌湯吃到珍珠」、「也曾在居酒屋下酒菜裡吃到珍珠」、「曾經在裡面發現一隻小螃蟹」。

對於幸運吃到珍珠，網友紛紛送上祝福「找到寶藏」、「幸好你沒有吞下去」、「扇貝裡找到真出約數十萬分之一，無孔貽貝（淡菜）似乎更低」、「或許有些誇張，但說它是天然珍珠也不為過」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法