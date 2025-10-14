為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    中大獎！點淡菜吃到珍珠 日網友驚呼：一開始還以為是貝殼

    2025/10/14 13:48 即時新聞／綜合報導
    一位日本網友在連鎖義大利家庭餐廳點淡菜料理，意外吃到一顆珍珠，讓網友直呼「中大獎了」。（圖擷取自@aoihyuga3社群平台「X」，本報合成）

    一位日本網友在連鎖義大利家庭餐廳點淡菜料理，意外吃到一顆珍珠，讓網友直呼「中大獎了」。（圖擷取自@aoihyuga3社群平台「X」，本報合成）

    在餐廳吃飯吃到異物通常會眉頭一皺覺得好衰，不過這位日本網友可是被羨慕，貼文一出讓網友留言「怎麼這麼幸運」！日前這位網友在連鎖家庭義大利餐廳點了份蒜香淡菜，想不到竟吃到了珍珠，不過當下他以為是貝殼，差點咬傷自己。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「樋廻（ひまわり）」的日本網友，發文表示，點了淡菜，還發現了珍珠，對此網友驚呼「說不定會有好事發生」、「值得紀念」、「中大獎了」。

    貼文下也有網友分享類似經驗，「曾在壽司店的味噌湯吃到珍珠」、「也曾在居酒屋下酒菜裡吃到珍珠」、「曾經在裡面發現一隻小螃蟹」。

    對於幸運吃到珍珠，網友紛紛送上祝福「找到寶藏」、「幸好你沒有吞下去」、「扇貝裡找到真出約數十萬分之一，無孔貽貝（淡菜）似乎更低」、「或許有些誇張，但說它是天然珍珠也不為過」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播