戰國武將轉生了？ 日本兔猻3胞胎被命名「信長、秀吉、家康」

位在愛知縣名古屋市的東山動植物園，今年5月底迎接3隻雄性兔猻寶寶誕生。（圖擷取自@higashiyamapark 社群平台「X」）

位在愛知縣名古屋市的東山動植物園，是日本少數飼養瀕危貓科動物「兔猻」的動物園。今年5月底，園方迎接3隻雄性兔猻寶寶誕生，為慶祝新生命到來，園方展開舉辦命名票選活動，並在今（13）日正式公開3胞胎的名字，由於名字全都與戰國知名武將有關，超狂取名方式也在社群平台成為熱門人氣話題。

綜合日媒報導，東山動植物園在今年9月2日至30日，為兔猻3胞胎舉辦網路命名票選活動，由飼育員們提供3組名字，再請民眾為這3隻毛茸茸的可愛小寶貝，選出最適合牠們的名字。另據園方介紹，根據飼育員的觀察，這些兔猻寶寶雖然是同一天出生的3胞胎，但是個性卻完全不同，一隻非常貪吃、一隻性情活潑，而另一隻則相當文靜。

其中，有一組名字發想源自日本戰國時代著名武將「信長（ノブ）、秀吉（ヒデ）、家康（ヤス）」，這3名武將被後世尊稱為「戰國三英傑」。由於與其他2組可愛、親民的取名風格明顯不同，加上東山動植物園所在的名古屋，恰好是戰國三英傑的出生地，因此園方一公布投票名單，就吸引大批日本網友與歷史愛好者關注。

經過近1個月的投票活動，園方總計收到1萬4323張票，事前引起各界矚目的「信長、秀吉、家康」，以6279票高人氣奪冠。園方表示，他們在確認票數後，又經過一番認真討論，最終決定把五官最鮮明的寶寶稱為「信長」，皮毛明顯較多棕色、長得像猴子的寶寶是「秀吉」，至於3兄弟中最年幼、性格最溫順的寶寶則是「家康」。

另外，由於另類讓戰國三英傑再臨名古屋，園方還特別邀請超人氣團體「名古屋款待武將隊」（名古屋おもてなし武将隊），13日到園區參加兔猻寶寶名字揭幕儀式，引起現場參觀遊客驚呼。值得一提的是，3胞胎的名字不只引起日本民眾關注，許多國外網友得知此事後也紛紛大玩歷史哽，還笑說或許未來會有武將轉生成兔猻的動漫作品誕生。

園方今（13）日正式公開3胞胎的名字，左至右分別是家康（ヤス）、秀吉（ヒデ）與信長（ノブ）。（圖擷取自@higashiyamapark 社群平台「X」）

