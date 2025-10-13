復活島石像搬運之謎破解 18人讓4噸摩艾「行走」

實驗證實僅需18人用繩索，就能讓4.35噸摩艾石像以搖晃方式「行走」。（圖：Carl Lipo）

復活島數百座巨大摩艾石像如何搬運，長期困擾考古學界。美國研究團隊透過3D建模與實地實驗，證實古代拉帕努伊人（Rapa Nui）用繩索讓石像以搖晃方式「行走」前進。研究團隊建造一座4.35噸的摩艾複製品，僅用18人就在40分鐘內移動100米

根據《SciTechDaily》報導，美國賓漢頓大學人類學家利波（Carl Lipo）與亞利桑那大學研究員杭特（Terry Hunt）檢視近1000座石像後發現，這些石像的設計充滿便於「行走」的巧思。

石像底座呈寬闊的D字形，重心刻意前傾5至15度。這兩個特點使石像雖然直立時不穩，卻極易透過繩索左右拉扯產生搖擺前進的動態。利波表示，石像一旦開始搖晃，「人們只需單手拉動，既省力又移動得很快」。

18人移動4.35噸石像 以Z字形路線前進

研究團隊建造重達4.35噸、高3公尺的摩艾複製品，採用相同前傾設計。實驗顯示，僅需18人利用三條繩索交替拉動兩側，讓石像以Z字形路線前進，40分鐘內移動100公尺。

實驗中，團隊用繩索交替拉動，讓石像以類似企鵝走路的方式前進。利波表示：「物理學上完全說得通。石像越大，這種『走路』方法就越是唯一可行的移動方式。」

復活島的道路結構也支持這項理論。道路寬4.5米，呈凹形橫截面，能為D形底座提供穩定支撐，防止石像在「行走」過程中傾倒。

利波指出，拉帕努伊人每次搬運石像都會修築道路。「我們看到道路彼此重疊，還有許多平行版本。他們可能是清理路徑、移動石像、再清理下一段，按特定順序進行。」

考古證據顯示，有些倒下的摩艾石像曾被嘗試重新豎立，在底座下挖掘後失敗，留下部分埋在地下的傾斜石像。

利波表示，這項研究以科學方法檢驗理論，挑戰懷疑者提出反證，也向拉帕努伊人致敬。「這顯示拉帕努伊人極其聰明，他們以有限資源達成巨大工程壯舉，我們可以從這些原理中學到很多。」

這項研究發表在《考古科學期刊》（Journal of Archaeological Science）。

