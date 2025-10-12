他曬上班動力來自公司「超萌同事」 惹全網忌妒︰好羨慕！

日本一名在狗狗咖啡廳工作的員工分享，自己每天一進公司，就會被一群毛茸茸的毛同事迎接。（圖擷取自@Rappy_Gifu 社群平台「X」）

每逢收假前夕，許多不想回公司當「爆肝社畜」的上班族，會在網上發文哀號，希望上班日永遠不會來。日本一名在狗狗咖啡廳工作的員工分享，自己每天一進公司，就會被一群毛茸茸的毛同事迎接，大大增加自己的上班動力，可愛畫面曝光後，不僅萌翻百萬網友，更讓沒有超萌同事的社畜們忌妒不已，直呼好羨慕！

位在岐阜縣西南部的北方町「ビーグルカフェRAPPY」，是一間主打全日本首間可以跟米格魯（小獵犬）互動的狗狗咖啡廳，業者目前飼養5隻活力十足、熱情好客的米格魯員工。本月9日，咖啡廳員工分享自己的工作場所照片，只見其中4隻米格魯一起擠在門窗邊，並露出4雙水汪汪的大眼，看著準備進入咖啡廳的自己。

請繼續往下閱讀...

圖文曝光後，立即融化一票網友，紛紛留言表達羨慕，「你的公司是天堂嗎？」、「這是一間充滿可愛與夢想的公司」、「請問還有職缺嗎？我想加入超療癒的職場」、「光是看著就讓人心曠神怡，大幅提高工作效率」、「有這麼萌的同事可以撸，我會超樂意天天上班！」、「真的是超棒的工作場所，每個同事都會向你熱情打招呼」。

另外，一間位於神奈川縣橫濱市的貓咪咖啡廳「猫カフェmfmf」轉發這篇貼文，還自信滿滿地秀出3張照片，只見這間貓咪咖啡廳內的各年齡喵星人員工，一起聚集在玻璃門前，等待「兩腳獸」同事拿早餐餵牠們，其中年紀較小、迫不及待吃飯的奶貓們，更是激動地張開嘴不斷喵喵大叫，可愛又夢幻的畫面獲得11萬人按讚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法