他省錢入住大阪愛情賓館驚見「大船」 全網壞笑︰浪起來！

有些民眾外出旅遊會因預算緊張，選擇入住青旅、膠囊旅館等較為平價的地點。近來有日本網友分享，他和好友前往大阪比賽，但大阪一般飯店價格偏貴，他為省錢突發奇想，選定一家愛情賓館入住，未料一打開門就見到一艘外型極為巨大的木製船，奇景令他當場笑得停不下來，貼文更在網上爆紅。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ふよし」的日本網友10日分享，他與好友們11日要參加在大阪舉辦的太鼓達人比賽，因此希望能在比賽前一天維持高品質睡眠，然而大阪普通酒店假日的住宿價格太貴，於是他後來選擇一家位在大阪淀川區、全名為「ホテル チョウ十三」的愛情賓館，結果意外在裡面看到讓他永生難忘的景象。

從原PO分享的照片顯示，房間正中央有一艘巨大的木製船隻，枕頭、棉被、床墊等睡具則被放在船隻上，目睹此景的他先是傻在原地，接著當場狂笑不止，事後還將比賽獲獎的可能原因，歸功於這艘讓人心情愉悅的大船。另外，原PO透露自己11日當晚，選擇入住另一家愛情賓館，包含床鋪在的家具都相當正常，沒再出現很奇特的裝潢。

圖文一出，隨即引爆全網轟動，吸引高達1600萬人次瀏覽，眾人紛紛壞笑說，「浪起來！」、「愛之船嗎？」、「暈船仔專用間」、「女體盛最終形態」、「少年啪的奇幻漂流」、「愛情的小船啊搖啊搖～」、「可能以前是泡泡浴會館吧！」、「靜岡縣浜松市有一間外型是船的愛情賓館」、「吸引人去在摩鐵搭船大喊︰我要成為海賊王！」、「入住可以盡情大玩《鐵達尼號》、《神鬼奇航》之類的情趣角色扮演」。

原PO事後補充介紹，他是在周五入住「ホテル チョウ十三」這間愛情賓館，房價真的很便宜，歡迎大家有機會的，務必一起加入「上船」行列。另據「ホテル チョウ十三」官網介紹，賓館周五入住1晚的價格，含稅後為6500日圓（約新台幣1336元）。

