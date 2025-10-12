宛如金鋼狼！喀麥隆「毛蛙」遇險 會「斷骨成爪」攻擊敵人

圖為暱稱「恐怖蛙」的毛蛙（Hairy Frog）標本。其最駭人之處，是能在遭遇威脅時主動折斷腳趾骨，讓骨頭刺穿皮膚形成「骨爪」攻擊敵人；此外，繁殖期的雄蛙身體兩側還會長出毛髮狀的皮膚衍生物，用於輔助呼吸。（圖擷取自Wikimedia／Gustavocarra）

根據科學新聞網站《IFLScience》介紹，1種被稱為「毛蛙」（Hairy Frog）的奇特兩棲類，在遭遇威脅時，竟會使出如同漫威英雄「金鋼狼」般的駭人絕招：主動折斷自己的腳趾骨，讓斷裂的骨頭刺穿皮膚，形成鋒利的「骨爪」來劃傷敵人。

這種學名為「Trichobatrachus robustus」的青蛙，也因此獲得了「恐怖蛙」（Horror Frog）或「金鋼狼蛙」（Wolverine Frog）的駭人綽號。

請繼續往下閱讀...

自殘式防禦 傷口深可見骨

早在1900年左右，科學家就注意到了毛蛙擁有爪子，在兩棲類中極其罕見。直到本世紀初，研究人員才驚訝地發現，牠的爪子並非如貓爪般由角蛋白構成，而是由牠自己的骨頭「變形」而成。

研究人員在抓取毛蛙時觀察到，牠們會猛烈扭動身體，並用腳上的骨爪反覆劃過研究人員的手，企圖造成割傷。據稱，這種攻擊相當兇殘。1份2008年的論文引述早期報告指出，這種骨爪能對捕捉者造成「深可見骨的流血傷口」。當地以獵食毛蛙為生的喀麥隆獵人，甚至需要使用長矛或開山刀來獵捕，以避免在抓取過程中被其所傷。

不只骨爪 還會長「毛」

「毛蛙」的另一個奇特之處，是雄蛙在繁殖季節，身體兩側與腿上會長出濃密的、如同毛髮般的皮膚衍生物。這些並非真正的毛髮，而是充滿血管的細長肉質細絲，科學家推測，這能增加牠們的皮膚表面積，讓牠們在水中守護蛙卵時，能從水中吸收更多氧氣。

科學家認為，兩棲動物卓越的「再生能力」，可能是毛蛙能演化出這種「自殘式防禦」的基礎。類似的駭人防禦機制，也出現在1種西班牙的肋骨蠑螈身上，牠們在受威脅時，會將自己的肋骨尖端刺穿皮膚，形成一排毒刺來嚇退掠食者。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法