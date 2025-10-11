為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「這款購物袋」太特別！被問無數次「內褲嗎？」

    2025/10/11 16:53 即時新聞／綜合報導
    這款購物袋一拿出來讓原PO笑到差點吐出來，網友一致認為太像內褲。（圖擷取自@unthrough社群平台「X」）

    這款購物袋一拿出來讓原PO笑到差點吐出來，網友一致認為太像內褲。（圖擷取自@unthrough社群平台「X」）

    因應環保，日本超市已經不提供免費購物袋，一位網友的媽媽帶著購物袋到超市自助結帳機，將購物袋架起來時，因為畫面太像「把內褲架起來」，讓網友跟他爸爸笑到差點吐出來，也引來超市店員的關注。

    有位網友昨在社群平台「X」發文分享，請大家購買這款購物袋前要三思，他在超市拿出來已經被問過無數次「這是內褲嗎？」這款購物袋是黑色皺褶布，有良好的伸縮效果，收納時也不需折疊，不過視覺上容易引人遐想。

    無獨有偶，另一位網友的媽媽購買花色款式，在超市架在自助結帳機時，看起來更像是在曬內褲。留言區紛紛贊同「根本是內褲」，有網友放大給5歲的小孩看問是什麼，小孩秒回「是內褲」、也有網友認為是花色的問題。

    但有網友持相反意見，覺得這款購物袋真正的價值在於它不笨重容量卻很大，而且用完後無需折疊起來，只要買個東西放在裡面，看起來就不會像內褲了。

