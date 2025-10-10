為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    目睹老婆出軌！ 綠帽夫竟親手把她交給情夫：要好好照顧

    2025/10/10 00:51 即時新聞／綜合報導
    印尼人夫抓包愛妻出軌，竟將妻子交給情夫，自己退出這段三角關係。（圖翻攝自IG:@fakta.indo）

    印尼人夫抓包愛妻出軌，竟將妻子交給情夫，自己退出這段三角關係。（圖翻攝自IG:@fakta.indo）

    印尼蘇拉威西省（Sulawesi Barat）科納韋縣（Konawe）日前發生一起令外界咋舌的事件，一名人夫抓包自己的愛妻與他人出軌，竟相當大肚量地將妻子交給情夫，自己退出這段三角關係。影片曝光後，在當地掀起熱烈討論。

    根據「Fakta Indo」報導，事發於本月2日，蘇拉威西省科納韋縣浦東比村（Desa Puudombi）一名男子親眼目睹妻子與他人發生婚外情，他隨即帶著證據到當地警局報案，經追問妻子和小王都承認偷吃。

    後續這名被綠的人夫，選擇用當地Tolaki族的傳統方式解決這件事，在村里長老和民眾見證下休妻，並牽起妻子的手交給情夫，當面交代：「我把妻子交給你，好好照顧她」。根據Tolaki族的規定，這名小王必須補償男子一頭牛、現金500萬印尼盾（約新台幣1萬元）。

    有旁人拍攝這段過程，可以看到人夫念出休妻宣言後，難掩落寞，眼眶甚至含淚。這段影片至今已有超過453萬人觀看、逾15萬人按讚。

