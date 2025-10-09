為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    玩太嗨！急診醫師從病患屁股挖出整罐......釣出知名品牌無言回應！

    2025/10/09 20:35 即時新聞／綜合報導
    美國急診醫師在Tiktok分享，從病人肛門取出知名香氛蠟燭Yankee Candle的荒謬經歷。（美聯社）

    美國伊利諾州（Illinois）芝加哥（Chicago）一名急診醫師，時常在短影音平台Tiktok分享看診經驗，沒想到日前卻因揭露他從病人屁股裡，取出最離譜的物品而走紅！

    根據《紐約郵報》報導，芝加哥帕克里奇（Park Ridge）醫療院所「ModernMed Chicago」急診醫師歐亞蘇（Kenji Oyasu），日前在Tiktok披露自己從醫以來最荒唐的一次看診經歷而爆紅。他透露，每當他告訴別人自己是名急診醫生，總是會被問到「你見過的最噁心的東西是什麼？」、「你從別人屁股裡掏出的最奇怪的東西是什麼？」這2個問題。歐亞蘇坦言，被問這類問題他其實不感到意外，因為他的確見過很多因為「屁股被堵住」而求診的病人。

    他接著分享自己印象最深刻的病例，有位男患者就醫時向他坦承「前一晚玩得有點太瘋狂」，經過檢查，竟然是一整罐香氛蠟燭塞進肛門內，而且不是細長型的蠟燭，粗度無法單靠雙手或外力將其取出。歐亞蘇笑稱，當下身旁的醫護人員見狀都哭笑不得，最後不得不對男子進行全身麻醉，並使用放鬆肌肉的藥物，才將蠟燭取出，取出來後還發現是美國知名香氛蠟燭品牌「揚基蠟燭」（Yankee Candle）。

    歐亞蘇還說，當時他和其他同仁還打賭塞進去的蠟燭是什麼氣味，因為當時已經接近10月底，靠近萬聖節，他隨便猜了個南瓜香氣，結果還真的給他猜對。這段影片曝光後隨即引發網友熱議，甚至釣出「揚基蠟燭」官方留言：「我……無言了（I’m…speechless）」，笑翻不少人。

    @modernmed.chicago Has anyone seen this before? Any GI docs want to chip in? #yankeecandle #emergencyroom #emergencymedicine #ERDoctor #premed #prepa #ERstories #fyp ♬ original sound - Dr. Kenji

    美國急診醫師歐亞蘇在Tiktok分享，從病人肛門中取出知名香氛蠟燭Yankee Candle的荒謬經歷，釣出品牌方留言。（圖翻攝自Tiktok）

