    首頁 > 蒐奇

    影片曝光！佛州警公布最萌報案 忠犬主動「攔警車」帶路救人

    2025/10/09 15:35 編譯陳成良／綜合報導
    佛州老奶奶遛狗摔倒，靈犬「屹耳」主動「攔警車」帶路救人（翻攝自影片）

    佛州老奶奶遛狗摔倒，靈犬「屹耳」主動「攔警車」帶路救人（翻攝自影片）

    據美聯社報導，美國佛羅里達州日前發生一起86歲老婦失蹤案，最終靠著一隻名叫「屹耳」（Eeyore）的狗狗「主動報案」才平安落幕。奧卡盧薩郡警長辦公室近日公布了當時的執法紀錄器畫面，還原了這場充滿靈性的救援過程，影片曝光後感動了無數網友。

    根據曝光的影片顯示，警員米勒（Devon Miller）在接獲老婦失蹤的報案後，駕車在社區巡邏。當她發現「屹耳」獨自在馬路中間時，她停下車，溫柔地對牠說：「嗨！你媽媽在哪裡？」

    令人驚訝的是，屹耳似乎完全聽懂了這句話，立刻轉身，一路小跑步，將米勒警員引導至附近一處草叢，失蹤的老奶奶就因摔倒而無助地躺在那裡。米勒事後回憶：「牠幾乎是把我拖到她身邊的。」

    結局更暖心！老奶奶：牠甚至不是我的狗

    所幸，該名老婦意識清楚，並在送醫後沒有大礙。影片中，當她得知是屹耳引導警員找到她時，她驚訝地透露了一個更令人暖心的細節：「牠甚至不是我的狗！」儘管如此，她仍充滿感激地對著這隻英勇的小英雄說：「喔，屹耳，你真是個好孩子。奶奶愛你。」

    報導形容，這段充滿智慧與溫情的救援影片，再次證明了狗狗不僅是寵物，更是人類最忠實的守護者。

