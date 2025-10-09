為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    中國火車站人太少！ 沒變蚊子館...驚見鄉民占用「曬花生」奇景

    2025/10/09 14:54 即時新聞／綜合報導
    中國湖北仙桃火車站因為使用人數太少，長期沒有客流，竟被當地鄉民占用站前廣場曬花生、穀物。（取自李老師不是你老師X）

    中國湖北仙桃西站火車站因為使用人數太少，長期沒有客流，竟被當地鄉民占用站前廣場曬花生、穀物，近日有網友曝光相關照片，奇景引發熱烈討論。

    旅義華僑作家李穎，昨日在X上發部影片表示，近日有網友投稿，指仙桃火車站西站的廣場，因為長期沒有客流，站前廣場直接變成穀子、花生「大曬場」。從他PO出的照片中可見，成堆花生、穀物被攤平鋪開在廣場，前方還可看到「仙桃西站」大大招牌，顯得相當突兀。

    對此，有在地網友表示，這個站離仙桃市區有三、四十公里，站點雖然鄰近天門，但距離天門市區也有十來公里。「這個站除了附近幾個村的人，大概不會有人去搭火車。」

    其他網友則狠酸：「造價上億的廣場用來曬幾千元的農作物，這樣滑稽的事情也只會發生在獨裁國家了」、「其他國家能有這麼貴的曬穀場嗎」、「很好，民以食為天」、「多好，一家一塊，界限都劃好了，省得扯皮」、「廢物利用」。

