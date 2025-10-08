畫面曝光！尼斯湖「巨型黑影」浮出水面 老獵人驚呼：非常怪異

愛爾蘭資深「水怪獵人」透過監視器，捕捉到尼斯湖上一個巨大黑影。（圖擷取自YouTube）

蘇格蘭著名的尼斯湖水怪傳說再添新篇章！一名愛爾蘭資深「水怪獵人」日前透過監視器，捕捉到一個巨大黑影，長度估計達5公尺，浮出水面時甚至帶動湖面形成詭譎水流。驚人畫面曝光後，讓「尼斯湖之謎」再度成為全球焦點。

根據《每日郵報》報導，61歲的歐法德根（Eoin O'Faodhagain）長年透過克蘭斯曼飯店（Clansman Hotel）設置的網路攝影機觀察尼斯湖。9月23日，他突然驚見一隻約17英尺（約5.1公尺）長、5英尺（約1.5公尺）寬的棕黑色巨物，緩緩浮上湖面。他形容，當時水面一片平靜，卻突然出現巨影並製造漩渦，「我從未看過這樣的景象，非常怪異且引人入勝。」

畫面中可見神祕黑影在湖中移動，模樣模糊卻明顯龐大。歐法德根直言，尼斯湖中沒有任何已知生物能達到這種尺寸，他懷疑「這可能是尼斯湖水怪家族的一員」。他並將此次畫面與1992年紀錄片《尼斯湖的祕密》中類似的影像相比較，但強調當年畫面可能是船隻或水波造成，而這次錄下的湖面完全平靜，無任何人為干擾，「因此更加難以用自然現象解釋。」

他還指出，「這段影片是獨一無二的紀錄，過去從未有人拍到相同的影像。尼斯湖研究人員將面臨一大難題，要如何向全世界解釋這段畫面。」

尼斯湖水怪的傳說流傳超過千年，最早可追溯至西元565年，據說當時聖哥倫巴（St. Columba）曾在尼斯河遭遇巨獸。近代則是1933年《Inverness Courier》刊出一對夫妻目擊「巨大動物翻滾於湖面」的報導，掀起現代「尼斯湖熱」。

1934年上校威爾森（Robert Kenneth Wilson）拍攝的黑白照片，更讓「尼斯湖水怪」聲名大噪，雖後來被揭發為惡作劇，但並未澆熄世人好奇心。官方登錄冊至今已有逾1000次「尼斯湖水怪」目擊紀錄。

多年來，科學界對「尼斯湖水怪」提出過各種假說。有人認為可能是巨型鯰魚或鱘魚，也有人認為是漂浮的木頭在水壓作用下誤導目擊者，甚至有專家推測「倖存的蛇頸龍」仍藏身湖底。2019年，「尼斯湖怪專家」費爾特漢（Steve Feltham）則提出，水怪可能只是體型巨大的歐洲鯰魚。

1934年尼斯湖水怪最著名的照片曝光，一直被認為是尼斯湖水怪存在的最有力證據，但在1994年證實照片造假。（美聯社）

