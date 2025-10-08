無尾熊寶寶摔下樹！「阿金」溫柔背起 可愛畫面萌翻網友

一名澳洲飼主分享，他聽到自家後院突然傳出一陣騷動，好奇前往察看，發現寵物黃金獵犬背上竟趴著一隻小無尾熊寶寶。（圖擷取自「Steve Lamplough」臉書，本報合成）

活潑愛玩、性情溫馴的黃金獵犬（Golden Retriever），因對待任何生物都相當友善，時常發生各種趣事。近來一名澳洲飼主表示，他聽到自家後院突然傳出一陣騷動，好奇前往察看，發現愛犬丹妮（Denni）背上竟趴著一隻小無尾熊寶寶，事後他將這幅可愛畫面PO到社群平台，萌翻上萬網友。

綜合外媒報導，平時住在澳洲維多利亞州波特蘭（Portland）的男子蘭普洛（Steve Lamplough），上月25日下午，意外在家中目睹意想不到的畫面。蘭普洛回憶，待在屋內的他聽到寵物黃金獵犬丹妮在大聲吠叫，於是循聲走向後院並呼喚丹妮，隨後丹妮朝自己飛奔而來，身上還揹著奇怪的小東西。

蘭普洛表示，丹妮到他面前坐下後，他看到一顆毛茸茸的腦袋與一雙小手，正緊緊抓著丹妮的頸部毛髮，仔細一看才發現是一隻年幼的無尾熊寶寶，於是趕緊用相機拍下這幅神奇又珍貴的景象，「起初我根本不敢相信自己的眼睛，後來心裡只想著，該怎麼讓牠下來？」。

蘭普洛透露，家中後院種植幾棵高大的尤加利樹，因此時常能看到野生無尾熊來覓食，推測這隻無尾熊寶寶是不小心樹上摔下來，幸好第一時間被丹妮發現，且丹妮還願意讓牠爬到自己身上。蘭普洛後來協助將無尾熊寶寶放回樹上，並在一旁觀察，確認牠與母親成功團聚才離開，他也強調整個過程沒有任何動物受到傷害。

報導指出，澳洲野生無尾熊並非每次都如此幸運，僅少數案例是遇到跟丹妮一樣脾氣好的犬隻，多數在地上移動、不慎摔到地面的無尾熊，時常會遭犬隻攻擊，導致受傷或死亡。蘭普洛表示，自從丹妮生下自己的孩子後，就一直是非常溫柔的好媽媽，或許有當母親的經歷，讓牠願意主動救助這隻無尾熊寶寶，更不抗拒對方如此親近自己。

