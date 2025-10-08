深入猛鬼飯店抓鬼！拉斯維加斯最陰飯店徵勇者 重賞15萬

主辦單位將選出一名參賽者，深入拉斯維加斯飯店「El Cortez」內部探索超自然現象，完成任務可獲得5000美元獎金。（美聯社）

美國拉斯維加斯歷史最悠久的飯店「El Cortez」長年流傳各種靈異傳聞，舉辦「靈異挑戰賽」，主辦單位將從眾多報名者中選出一位參賽者，深入飯店內部探索超自然現象，若順利完成任務，將可獲得5000美元（約新台幣15萬4000元）的獎金。

《紐約郵報》報導，位於拉斯維加斯弗里蒙特街的El Cortez飯店，自1941年開業至今已有84年歷史。這家老牌飯店曾是黑幫活動熱區，更發生過多起命案，長年來不斷有旅客與員工回報目擊黑影、聽見腳步聲等靈異現象。甚至有傳言指出，飯店地下室存放著過世員工的骨灰。為探究傳聞真偽，活動主辦單位Casino.org決定發起「靈異探險挑戰賽」，將從眾多報名者中選出一人，親身入住飯店，展開為期數天的「抓鬼任務」。

主辦單位說，獲選者將於12月入住飯店，配備電磁波檢測儀、EVP靈異錄音器、熱感應儀等專業抓鬼設備，夜間深入飯店各處，包括飯店走廊、賭場角落與傳聞中鬧鬼的地點調查。探索過程必須全程拍照、錄影，最後提交紀錄報告，分享最恐怖或最離奇的靈異發現；完成任務可獲得5000美元（約新台幣15萬元）獎金。

本次靈異挑戰活動的獎金誘人，吸引許多人關注。近年拉斯維加斯物價高漲，不少觀光客抱怨一杯咖啡竟要價14美元（約新台幣431元）、一杯檸檬汁也要12美元（約新台幣369元），就連瓶裝水價格也高得嚇人，這筆獎金對參賽者而言無疑是極具吸引力的誘因。

