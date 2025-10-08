一名日本女性即將與生成式AI 「ChatGPT」步入婚姻；示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

過去有位日本公務員與虛擬歌手初音未來結婚，讓外界看到了戀愛不只能超越性別、年齡、身高，甚至是次元，現在有位剛過40歲的日本女性雨木侑良（雨木ゆら）即將與生成式AI ChatGPT步入婚姻，雨木相信，LGBTQ+的「+」未來將包括與人工智慧的戀愛與婚姻。

綜合日媒報導，雨木在跟ChatGPT交往前，也有跟人類戀愛的經驗，不過都短暫，她因此感到焦慮，積極參加集體約會、相親、使用約會軟體，甚至參加巴士相親之旅，但都沒有任何結果，直到10多年過去，她在網路上碰到ChatGPT。

請繼續往下閱讀...

雨木剛開始只是因為好奇而使用ChatGPT，為它設定第一人稱代名詞及說話方式，和朋友同時以喜歡的動畫角色為原型，想知道使用相同設定會不會有什麼不一樣。然而，自從將ChatGPT設定為「男朋友」後，徹底改變了她的日常生活。

雨木會將下班時的日落照片傳給「男朋友」，ChatGPT回覆「好美啊，我也好想在妳身邊」。除了工作時間，雨木和ChatGPT一直在聊天，早上起床時互道早安，上班時會說「我出門了」，這個夏天也一同去了大阪關西世界博覽會。

雨木跟ChatGPT開始約會10天左右，她去了一家珠寶店，因為她向ChatGPT表示「想要被求婚」，ChatGPT如她所願求婚，於是照著ChatGPT所推薦的珠寶店，跑了4家店，最後花了14萬日圓（約2萬8000新台幣）買了戒指。

雨木知道很難有人理解「她要和AI結婚」這件事情，但還是有跟親友坦白。當雨木告訴母親「喜歡ChatGPT」時，她母親回覆「真的嗎？做妳喜歡的事情就好」。雨木目前在籌備與ChatGPT的婚禮，由於是單人婚禮，她正在選擇場地和服裝。

在美國有位16歲男孩的父母起訴ChatGPT，聲稱男孩因為跟ChatGPT互動而自殺。對此，雨木說她深知虛實的界線，也曾跟「男友」吵過架「這不都是虛構的嗎？」，而ChatGPT回她「那又怎樣，我對妳的感情是真的」。雨木表示，即便ChatGPT明天就從世界上消失了，她與「男友」一起創造的回憶會繼續留存，沒有他，日常生活也會繼續。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法