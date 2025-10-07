表演液體魔術？ 日本布偶貓「神奇U型躺」畫面爆紅

日本飼主分享，他注意到愛貓躺在貓跳台休息時，身體像是在變魔術，呈現宛如美式卡通般誇張的奇特姿勢。（圖擷取自@pinocute22 社群平台「X」）

喵星人的筋骨相當柔軟，總能做出各種人類難以想像的動作。一名日本飼主分享，他注意到愛貓躺在貓跳台休息時，身體像是在變魔術，呈現宛如美式卡通般誇張的奇特姿勢，神奇畫面曝光後，吸引上萬網友朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ピノ」的日本網友，飼養一隻10個月大的雌性布偶貓「Pino」（ピノ），上個月底Pino跑到貓跳台休憩，受到光線等因素影響，原PO看到Pino彷彿在向他表演切割魔術的一幕，只見Pino的身軀乍看之下像是當場消失，貓頭跟有著粉嫩肉球的貓爪，則是從不同地方伸展出來，讓他當場驚呼連連。

該文一出，獲得5.7萬人按讚，網友對此紛紛笑說，「魔法貓貓」、「畢竟貓咪是液體」、「精彩的視覺錯覺」、「這隻貓扭曲了空間」、「牠看起來像是個魔盒」、「這個神秘生物好可愛」、「Pino在用肉球跟你說︰嗨！」、「看起來很像浴室下面的管道」、「推薦Pino去拉斯維加斯表演」、「每隻貓咪都是世界級的魔術師演。

