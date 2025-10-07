怕大老二被偷走！泰國男子「雙環鎖生殖器」卡死腫成拳頭大

泰國一名28歲男子將金屬環與塑膠還裝上生殖器，導致命根子腫得像拳頭。（本報合成，擷取自@Mr_Whathapened/X）

泰國武里南府一名男子日前因以金屬環、塑膠環「雙環鎖住」下體，導致嚴重腫脹送醫，現場還喃喃自語稱擔心有人要偷走自己69公分的老二，讓救援人員覺得既荒謬又好笑。

綜合泰媒報導，這起事件發生於6日，武里南府斯登縣（Satuek）旺庫德救援隊接獲醫院求助，指一名男子以塑膠環及金屬環卡住生殖器，醫師因缺乏金屬切割工具，請求支援。

救援人員趕抵現場後發現，男子下體被一個塑膠環與一個疑似釣竿部件的不鏽鋼環緊緊箍住，導致陰莖腫脹如拳。隊員小心使用砂輪機逐步切割，歷時約10分鐘才成功取出兩個環，但男子的下體仍明顯腫脹，隨即被轉送武里南中央醫院進一步治療。

救援志工納隆（Narong Saengprasert）透露，起初以為只是一般意外，沒想到現場離奇又棘手。男子在整個過程中神情恍惚，不斷喃喃自語，聲稱「有人要來偷我69公分的老二」，讓現場人員哭笑不得。

院方表示，男子可能罹患精神疾病或受到麻醉性藥物影響，已安排心理評估以釐清病因。至於男子是否出現幻覺或其他精神異常，仍待後續醫療觀察與評估。

