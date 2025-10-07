為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    古埃及來的貓？睡姿超像金字塔壁畫 網驚：根本一模一樣

    2025/10/07 19:14 即時新聞／綜合報導
    貓咪的睡姿兩隻前腳一前一後，擺出像是古埃及金字塔中壁畫模樣。（圖擷取自@GdBkADrJ3r69128社群平台「X」）

    貓咪的睡姿兩隻前腳一前一後，擺出像是古埃及金字塔中壁畫模樣。（圖擷取自@GdBkADrJ3r69128社群平台「X」）

    貓咪能擺出千奇百怪的姿勢，因此也有人戲稱「貓咪是液體」，不過這隻貓的睡姿卻很「神聖」。畫面中貓咪側躺，兩隻前腳一前一後，擺出像是古埃及金字塔中壁畫模樣，讓人不驚懷疑牠是不是在夢裡舉行什麼儀式？

    社群平台「X」（前Twitter）名為「あいり」的日本網友分享，貓咪睡覺的樣子像是金字塔的壁畫，吸引81萬人次觀看，網友紛紛留言，貼上許多動畫中類似角色姿勢的圖片，直呼「根本一模一樣」。

    網友驚訝表示，「跟吉他吉他老伯（《咕嚕咕嚕魔法陣天使》角色）完全一樣」、「超像大雄（《哆啦A夢》）」、「在做某種儀式中（ΦωΦ）」、「牠在宣傳自己過去英勇事蹟」、「法老的轉世」、「是女神芭絲特（埃及神話中貓首人身的女神）」。

