    首頁 > 蒐奇

    日本男賣場突烙賽崩潰求救 暖心大叔化身「內褲超人」還請客

    2025/10/07 17:04 即時新聞／綜合報導
    內褲示意圖。（歐新社）

    日本一名男子在賣場突遭「烙賽危機」，沒想到在廁所裡獲得陌生人暖心相助，對方不僅幫他買內褲，還堅持不收錢，讓網友大讚「內褲超人」。

    臉書粉專「魚漿夫婦」近日轉發一則X貼文，原Po表示，她與丈夫日前到永旺（AEON_購物中心逛街時，丈夫突然腹瀉失守，不慎弄髒褲子，只好衝進廁所。情急之下，他在隔間裡小聲呼救：「請問外面有人嗎？」沒多久，一名中年大叔回應：「怎麼了嗎？」

    男子羞愧地說明狀況後，拜託大叔幫忙買條內褲，並從門縫遞出現金。大約15分鐘後，大叔回來敲門說「幫你買好了喔」，並從門上方遞進一個紙袋。男子打開一看，不僅有新內褲，連剛才遞出的鈔票也原封不動放回袋裡。男子追出去想道謝，大叔只笑說：「這我招待的啦！」隨即離開。

    這段溫情插曲引起社群熱議，網友紛紛留言：「內褲超人」、「這是什麼烙賽勇士嗎」、「大叔：你那不知道有沒有摸到賽的手給的錢我就不收了」、「感覺大叔也是有類似經驗的過來人」、「內褲超人」、「大叔，下次換我請你」、「那條內褲是大叔的嗎？」、「原本以為只有鏟子超人，看來還有烙賽超人」。

