為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    德國中年情侶凍袂條！飯店泳池「公然性行為」遭逮 下場曝光了

    2025/10/06 23:26 即時新聞／綜合報導
    一對德國中年情侶按捺不住激情，在西班牙馬加魯夫一家飯店泳池當眾做愛而被警方逮捕。（圖擷自Google地圖）

    一對德國中年情侶按捺不住激情，在西班牙馬加魯夫一家飯店泳池當眾做愛而被警方逮捕。（圖擷自Google地圖）

    一對德國情侶因涉嫌於西班牙馬加魯夫（Magaluf）的飯店內，當著眾多兒童及遊客的面前，公然發生性行為而被逮捕。

    英媒《太陽報》今（6）日報導，這對德國籍的43歲男子與42歲女子，被控於馬加魯夫某4星級飯店內的泳池中，公然交媾。根據檢方的說法，該案件發生於去（2024）年8月13日，數名未成年人及其驚恐的家人，當時親眼目睹了整個過程。

    據報導，當下亦有多位民眾懇求他們停止行為，但仍遭到情侶的無視。事後，這對情侶遭到警方逮捕，目前已被正式起訴，罪名為公然猥褻罪。一旦罪名成立，他們恐要支付4685英鎊（約合新台幣19萬元）的罰款，此案件將於帕爾馬（Palma）開庭審理。

    一名來自英國、案發時入住該飯店的女子，已向當地警方提供證詞，更被列為出庭證人之1。依據今日公開的起訴書，事件發生在當天晚上7點左右，2人疑似先在泳池內開始親吻，女子後來脫下了比基尼，而男子則將泳褲拉至腳踝，隨後就在水中發生性行為。

    馬加魯夫過去曾因外國遊客行為不檢而臭名昭著，當地政府後來更實施多項整頓措施，包括禁止在街上裸露或進行公共性行為，並祭出高額罰款，導致許多尋求狂歡的遊客轉往其他地方。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播