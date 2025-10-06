德國中年情侶凍袂條！飯店泳池「公然性行為」遭逮 下場曝光了

一對德國中年情侶按捺不住激情，在西班牙馬加魯夫一家飯店泳池當眾做愛而被警方逮捕。（圖擷自Google地圖）

一對德國情侶因涉嫌於西班牙馬加魯夫（Magaluf）的飯店內，當著眾多兒童及遊客的面前，公然發生性行為而被逮捕。

英媒《太陽報》今（6）日報導，這對德國籍的43歲男子與42歲女子，被控於馬加魯夫某4星級飯店內的泳池中，公然交媾。根據檢方的說法，該案件發生於去（2024）年8月13日，數名未成年人及其驚恐的家人，當時親眼目睹了整個過程。

據報導，當下亦有多位民眾懇求他們停止行為，但仍遭到情侶的無視。事後，這對情侶遭到警方逮捕，目前已被正式起訴，罪名為公然猥褻罪。一旦罪名成立，他們恐要支付4685英鎊（約合新台幣19萬元）的罰款，此案件將於帕爾馬（Palma）開庭審理。

一名來自英國、案發時入住該飯店的女子，已向當地警方提供證詞，更被列為出庭證人之1。依據今日公開的起訴書，事件發生在當天晚上7點左右，2人疑似先在泳池內開始親吻，女子後來脫下了比基尼，而男子則將泳褲拉至腳踝，隨後就在水中發生性行為。

馬加魯夫過去曾因外國遊客行為不檢而臭名昭著，當地政府後來更實施多項整頓措施，包括禁止在街上裸露或進行公共性行為，並祭出高額罰款，導致許多尋求狂歡的遊客轉往其他地方。

