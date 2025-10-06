為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    誤發330倍薪水！員工爽領百萬離職 法院還判公司敗訴討不回

    2025/10/06 23:05 即時新聞／綜合報導
    智利一家食品大廠發生一起烏龍疏失，讓一名月薪約50萬披索的員工，一次性收到逾330倍的薪資。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

    智利一家食品大廠發生一起烏龍疏失，讓一名月薪約50萬披索的員工，一次性收到逾330倍的薪資。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

    智利一家食品大廠發生一起烏龍疏失，讓一名月薪約50萬披索（約新台幣1.6萬元）的員工，一次性收到逾330倍的薪資，而該名員工在收到這筆巨款後，原本答應退還給公司，未料卻在事發3日後火速辭職，讓公司氣得以竊盜罪提告對方。然而在歷經3年的訴訟，法院近來宣布公司敗訴，無法將款項追回。

    綜合外媒體報導，這起事件發生在2022年5月，一名在智利食品大廠「Dan Consorcio Industrial」擔任助理的男員工，當月檢查公司發放薪資，發現自己收到一筆1億6500萬披索（約新台幣510萬元）的鉅款，相當於自己平時收入的330倍。公司聲稱，這名員工在人資會議上口頭同意退還這筆款項，卻在3日後遞出辭呈，並就此消聲匿跡。

    為此，公司指控離職員工涉嫌竊盜，若罪名成立，可能將面臨最高540天監禁及罰款，這起案件經過3年審理，最終聖地牙的哥法官裁定雇主敗訴，判定這名員工行為並非竊盜，而是「未經授權收取」，並不構成刑事犯罪，且員工有權保留這筆鉅額薪資。

    對於判決結果，食品公司認為相當離奇，日前受訪時向媒體表示，他們將採取一切可能法律途徑，申請撤銷判決、追回款項。另據報導指出，歐洲過去也曾發生過類似的荒謬事件，德國一名教師請病後卻仍領全薪，甚至就這樣持續過了整整16年，都未曾被校方發現，直到2024年學校內部審計時，才揭露這起重大疏失。

