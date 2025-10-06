Threads爆紅吃法「高麗菜煮蛋」 20萬人大讚：神仙吃法！

近來社群平台Threads掀起一股「高麗菜煮蛋」風潮。（社群平台Threads網友「@connie_hung1013」授權提供）

火鍋是許多民眾喜愛的美食，甚至還有研發出各種吃法。近來社群平台Threads掀起一股「高麗菜煮蛋」風潮，有網友分享只需事先將需大片的高麗菜葉在火鍋湯面上，再將雞蛋打入葉內，蛋液就不會外流、煮成形狀完整的半熟荷包蛋，這種簡易訣竅曝光後，吸引於460多萬人次朝聖，甚至還獲得火鍋業者認證。

據悉，網友「connie_hung1013」上月21日在社群平台Threads分享這個小訣竅，透露自己平時吃火鍋時，都會把高麗菜葉當成「天然湯勺」，因為葉片呈穩穩托住蛋白、蛋黃，並透過湯水煮熟後自然定型，最中不僅能獲得外型漂亮的半熟荷包蛋，還能讓湯底持續保持清澈。原PO還調侃自己說，他的專長似乎變成了「煮菜葉蛋」。

文章發布後意外在網上爆紅，大批網友爭相實測，並留言讚嘆根本是超實用的天才煮法、改變整個火鍋歷史的神操作，「曹蘭王月都輸你」、「連署申請你為火鍋超人」、「哈佛要頒你一個煮蛋系學位」、「少了滿鍋蛋白絲，收拾起來輕鬆多了」、｢活了20年，現在才知道這種神仙吃法！」

更有火鍋業者現身回應，指出這種煮法能預防雞蛋接觸鍋底，導致蛋白出現黏鍋、燒焦等問題，也讓員工們節省努力清洗湯勺的時間。還有網友提醒，並非每家火鍋都會提供大片的高麗菜葉，另外若想要確保雞蛋與高麗菜都煮熟，則要記得使用用中小火，並在雞蛋快熟前用湯勺盛熱湯去澆淋蛋面，也推薦加入一層肉片、冬粉、王子麵等食物。

