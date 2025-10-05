獨家》墾丁「鷹河」數法揭秘 達人：訓練如銀行員數鈔票

恆春數鷹達人蔡乙榮強調，「不是一眼看穿算總數，而是用基數去點，像銀行員訓練數鈔票。」（記者蔡宗憲攝）

墾丁國家公園秋季猛禽遷徙調查進入高峰，赤腹鷹成群南飛，總數突破歷史紀錄近39萬隻。許多民眾看報導上「幾千幾萬隻」數字，驚嘆如何計算？台灣猛禽研究會資料指出，這靠兩名調查員目視辨識與計數，絕非瞬間估計，而是小群累加而成。恆春數鷹達人蔡乙榮強調，「不是一眼看穿算總數，而是用基數去點，像銀行員訓練數鈔票。」今年10月調查持續，歡迎民眾參與學習，變身數鷹高手。

數鷹核心在於掌握鷹群動態。調查顯示，鷹群出海前利用陸上熱氣流盤旋升空，形成「鷹柱」或「鷹球」，此時個體方向交錯，僅能粗估數量。待升至高空，拉開隊伍朝南滑翔成「鷹河」，方向一致，便可精準計數。蔡乙榮說明步驟，「先追到鷹群前端，用望遠鏡從無鷹處起頭，確認寬度範圍。」群體從1隻孤鷹到1、2千隻不等，小群一隻一隻點；大群用基數法計算。

基數法類似天橋計車流量。蔡乙榮解釋，「以2為基數，一次瞄準2隻，數『一』，再2隻數『二』，結束乘以2；如用5基數，一次抓5隻數『一』，後乘5。基數太大雖快速但誤差增。」野外調查需半天站立，眼睛易疲勞；長期投入「數鷹」的台灣猛禽研究會提醒，多練習、多休息，保護視力。調查結果由數十、數百隻小群累加，非瞬間數萬隻總數。

墾丁國家公園管理處表示，秋季賞鷹時機地點多元，搭配數鷹更添樂趣。9月赤腹鷹限上午，清晨5時30分至7時，社頂自然公園凌霄亭最佳，可觀低空逆風滑行、熱氣流盤旋升空、高空振翅南飛。鷹河上千隻壯觀，偶有低空近身掠過。10月灰面鵟鷹增加下午場，午後至5時，轉滿州鄉山頂橋、里德橋或港口村海墘橋，視野開闊。觀察鷹群盤旋集結、分散俯衝停落、低飛起舞，重複至天黑前。雖距離稍遠，仍令人流連。

10月灰面鵟鷹到訪。（記者蔡宗憲攝）

